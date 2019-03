Anne Kelleter mènera la liste régionale Ecolo Verviers Ostbelgien

(Belga) Anne Kelleter, une habitante d'Eupen âgée de 29 ans, mènera la liste régional Ecolo Verviers Ostbelgien à l'occasion du scrutin de mai prochain. Elle a été désignée tête de liste mardi soir, par les membres de la régionale réunis en assemblée générale à Membach.

Ecolo Verviers Ostbelgien a dévoilé mardi soir les six candidats qui constituent la liste en vue des élections régionales du mois de mai prochain. Alors que la tête de liste avait été dévoilée le 26 janvier, Christine Mauel a finalement renoncé à cette place avant d'accepter de figurer en seconde position sur la liste MR. La liste des Verts sera donc emmenée par Anne Kelleter, une habitante d'Eupen âgée de 29 ans. La jeune femme exerçait en tant que journaliste à la BRF. Elle est suivie par le Verviétois Hajib El Hajjaji, Doris Quadflieg de Pepinster, le Lierneusien Fabrice Léonard, Martine Cnop-Endron qui habite Thimister-Clermont et enfin l'Olnois Dorian Kempeneers. Si elle est élue, Anne Kelleter prêtera serment en allemand et permettra ainsi au premier suppléant, Matthieu Daele, de siéger au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. (Belga)