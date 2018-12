Annonces de Macron: "Il faudra creuser le déficit", de manière "strictement temporaire"

(Belga) La France va devoir "sans doute creuser le déficit" public, de manière "strictement temporaire", pour financer les mesures annoncées lundi par Emmanuel Macron face à la crise des "gilets jaunes", a estimé mardi Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, en assurant qu'il serait revenu sous les 3% du PIB en 2020.

Les mesures annoncées lundi par Emmanuel Macron sont "une accélération" de la mise en oeuvre de ce qui était contenu dans son programme présidentiel, a souligné le président de l'Assemblée nationale sur RTL, et "sur cette accélération, aujourd'hui il va nous falloir sans doute creuser le déficit pour pouvoir honorer ces engagements dans le terme qui a été fixé", a-t-il estimé. Il a souligné que cette augmentation du déficit public ne serait "pas massive", et serait "strictement temporaire", car "la conversion du CICE (Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi, ndlr) en baisses de charges patronales, c'est pour une année", en 2019, et "l'année d'après, nous n'aurons pas cet effet d'accumulation des deux mesures et on retrouvera un rythme en dessous des 3%", a-t-il précisé. (Belga)