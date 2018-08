Ans : les compétences de l'échevin Huygen redistribuées

(Belga) Les compétences de l'échevin ansois Henri Huygen (PS) ont été redistribuées mercredi entre deux membres socialistes du collège suite à la démission de l'échevin au cours du week-end dernier, a annoncé mercredi, au terme du collège le bourgmestre Grégory Philippin. L'échevin avait démissionné suite aux propos homophobes qu'il aurait tenus à l'encontre de Thomas Cialone, le premier échevin réformateur, le 17 août dernier lors d'une fête locale.

Le collège a ainsi décidé d'attribuer à la deuxième échevine, Nathalie Dubois, les compétences relatives au troisième âge, à la prévention et à l'égalité des chances en plus de l'instruction publique, de l'enfance, la jeunesse, les crèche et les centres communaux de jeux de vacances. Le cinquième échevin, Philippe Saive, qui avait intégré le collège ansois il y a un an, hérite lui de l'environnement, de l'emploi, de la santé et des affaires sociales alors qu'il avait déjà en charge les travaux, les infrastructures sportives et le patrimoine. Ce remaniement fait suite à la démission le 19 août de l'échevin Henri Huygen, cinquième sur la liste en vue des prochaines élections. L'échevin, qui a décidé de démissionner pour assurer sa défense, a depuis nié les accusations. Il sera prochainement entendu par la commission de vigilance de son parti et risque l'exclusion. (Belga)