Antilles, pass et vaccination au menu d'un nouveau Conseil de défense sanitaire

Flambée des cas aux Antilles et confinement strict à venir en Guadeloupe, pass sanitaire et vaccination: Emmanuel Macron préside mercredi un Conseil de défense sanitaire en visioconférence depuis Brégançon pour faire un point sur l'épidémie du Covid-19 qui continue à mettre l'exécutif sous pression.

Priorité du Conseil: la situation sanitaire "extrêmement grave" aux Antilles, qui affichent des "taux d'incidence que l'on n'a jamais connus" en France, selon le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu: plus de 1.700 cas pour 100.000 habitants en Guadeloupe et 1.200 en Martinique.

"Nous allons devoir durcir le confinement" à partir de vendredi en Guadeloupe, sur le modèle de celui en place depuis mardi en Martinique, a insisté M. Lecornu à son arrivée sur l'île. Les modalités devraient être précisées par le préfet en fin de journée.

Avec le ministre sont arrivés en renfort 274 soignants et 60 pompiers venus de toute la France métropolitaine, alors que l'explosion de l'épidémie en Guadeloupe va nécessiter d'ouvrir une centaine de lits de réanimation, selon M. Lecornu.

Il assistera au Conseil de défense sanitaire à 11H00 et au Conseil des ministres à 12H30 depuis l'île, où il effectue une "visite de crise" jusqu'à jeudi avant de s'envoler pour la Martinique voisine.

Jean Castex suivra, lui, depuis l'Aude où il a commencé sa visite mardi matin par le centre hospitalier de Carcassonne. Il faut "convaincre que la vaccination est indispensable (...) Personne n'est à l'abri. Il y a trop de gens qui pensent, à tort, qu'ils ne feront au pire que des formes légères" du Covid, a souligné le Premier ministre devant des soignants.

Olivier Véran (Santé), comme Alain Griset (PME), rejoindra, lui, le chef de l'Etat au Fort de Brégançon (Var) avant de se rendre à son tour en Martinique jeudi.

- "Pédagogie" -

En Martinique, un nouveau confinement strict vient d'entrer en vigueur avec fermeture des commerces non-essentiels, des locations saisonnières, des hôtels et des plages, et les touristes sont invités à quitter l'île.

La question de nouveaux transferts pourrait être abordée lors du Conseil de défense, alors que de premières évacuations de patients ont été effectuées début août vers des hôpitaux de l'Hexagone. "La solidarité nationale jouera à plein pour l'Outre-mer", souligne l'exécutif.

"Je ne vois pas comment on pourra tenir sans accélérer les transferts de patients", a estimé Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France, mardi sur LCI.

Il s'agit aussi d'accélérer la vaccination, alors que les deux îles ont un taux de vaccinés inférieur à celui de la métropole: à peine 20% de la population l'est complètement, contre plus de 55% en métropole.

Le nombre d'hospitalisations en France (9.153 personnes) et de malades en services de soins critiques (1.712) continue de progresser et préoccupe aussi, en particulier dans le sud.

"Nous sommes sur un plateau haut, légèrement ascendant. Nous ne voyons pas encore le début de la descente, nous voyons en revanche l'impact sur les hôpitaux", a averti le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal mardi.

Face au risque de saturation des hôpitaux et à une forte hausse du taux d'incidence, le plan blanc a été activé mardi en Nouvelle-Aquitaine, après la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, la Corse et l'Occitanie.

- "Sans pass on aurait refermé" -

Le Conseil examinera également la mise en place contestée du pass sanitaire étendu, en vigueur depuis lundi et actuellement en "semaine de rodage".

"Si on n'avait pas la vaccination et le pass sanitaire, probablement on aurait refermé certains lieux", souligne Gabriel Attal, pour qui "la grande majorité silencieuse a fait le choix de la vaccination", face à ceux qui doutent mais aussi "des personnes, j'espère très minoritaires, qui en veulent plus à la République qu'au vaccin", avec "des relents racistes et antisémites".

Quant à la distribution d'une troisième dose aux plus âgés et aux plus fragiles, annoncée par Emmanuel Macron, elle sera également abordée lors du Conseil de défense.

"Nous allons attendre les arbitrages rendus aujourd'hui", a déclaré sur franceinfo le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, qui milite pour injecter une troisième dose à la rentrée aux personnes les plus fragiles et aux personnes âgées de plus de 80 ans, en particulier dans les Ehpad.