Anvers: Kris Peeters reconnaît qu'il a perdu la course au mayorat

Le ministre fédéral de l'Emploi, Kris Peeters (CD&V), candidat à Anvers face à Bart De Wever, a reconnu dimanche soir ne plus pouvoir prétendre au mayorat.

Crédité de moins de 7% des voix selon des résultats quasi complets, M. Peeters s'est néanmoins dit satisfait du résultat. "Nous avons travaillé dur, nous nous sommes battus durement. Si l'on compare ces résultats aux sondages de 2011, alors on est en net progrès. On peut toujours faire mieux, mais on n'a pas fait moins." Ayant jugé avant l'élection pouvoir être bourgmestre avec 5% des voix à peine (grâce à une large coalition), M. Peeters a reconnu dimanche soir qu'il n'en serait finalement rien. "Nous devons reconnaître que c'était un peu irréaliste...", a-t-il concédé. Malgré ces résultats mitigés, M. Peeters estime que le CD&V sera malgré tout dans les discussions pour former une nouvelle coalition dans la ville portuaire. Très nettement première avec plus de 35% selon les résultats quasi définitifs, la N-VA va en effet devoir s'associer pour gouverner la ville. "Lorsque nous serons appelés, nous irons nous asseoir à la table avec la même passion et le même engagement qu'affiché lors de la campagne. Nous examinerons cela dans les prochains jours et heures", a conclu M. Peeters.