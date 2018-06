Anvers: la police poursuit une voiture et lui tire dessus

(Belga) Une course-poursuite s'est déroulée samedi après-midi dans les rues du district anversois de Borgerhout, lors de laquelle la police a ouvert le feu, a indiqué la police locale, confirmant une information de la Gazet van Antwerpen.

Aux alentours de 15h30, un conducteur en possession d'un permis provisoire a été contrôlé alors qu'il transportait dans son véhicule quatre passagers. "Le véhicule s'est soustrait au contrôle et une course-poursuite a démarré. Le chauffeur a brûlé un feu rouge et a roulé à haute vitesse", a expliqué la police locale. "Le véhicule a ensuite emprunté une voie réservée aux bus. Un passager en est sorti et a pu s'enfuir. Lorsque les inspecteurs se sont approchés de la voiture, une autre personne est sortie et une nouvelle poursuite s'est engagée." Un hélicoptère et d'autres équipes se sont jointes à la poursuite. "Le véhicule s'est finalement arrêté à cause d'une jante cassée. Les trois occupants du véhicule ont été interpellés et emmenés pour audition." Le porte-parole de la police confirme qu'un coup de feu a été tiré, afin de stopper le véhicule. Le tir a touché la voiture, personne n'a été blessé. L'utilisation de l'arme à feu était, selon la police, conforme aux procédures. (Belga)