Appel à témoins après l'enlèvement de deux enfants par leur père en France: ils pourraient se rendre en Belgique

L'homme, "susceptible d'être dangereux", s'est emparé des enfants au domicile de son ex-belle-mère à Drancy (Seine-Saint-Denis), avec l'aide d'un complice. Ils pourraient tenter de quitter le territoire français et se rendre notamment en Belgique.

Un garçon et une fille ont été enlevés par leur père au domicile de leur grand-mère à Drancy (Seine-Saint-Denis, France), a annoncé la préfecture de police de Paris qui a lancé un appel à témoins.



Le petit garçon, Abdelwahab, âgé de 6 ans, et sa soeur Saloua, 7 ans, ont été enlevés mardi matin vers 05h15 par leur père "casqué et vêtu de noir", a expliqué la préfecture dans un communiqué.

Les enfants étaient "pieds nus et vêtus uniquement en culotte"



Le père, accompagné d'un complice, s'est "emparé violemment de deux de ses trois enfants" présents au domicile de son ex-belle-mère, puis a pris la fuite à pied avant de monter à bord d'un véhicule blanc, a-t-elle indiqué.



Au moment des faits, les deux enfants étaient "pieds nus et vêtus uniquement en culotte", selon la préfecture.

"Ils sont susceptibles de se rendre à l'étranger"



La piste du conflit familial est explorée mais les intentions du père, âgé d'une trentaine d'années, n'étaient pas connues mardi soir, selon une source proche du dossier. "Ils sont susceptibles de se rendre à l'étranger, notamment en Belgique, Allemagne ou Algérie", a averti la préfecture.