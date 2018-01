Apprentissage: après les régions, le Medef met à son tour la pression

Le Medef a gelé jeudi la négociation sur la formation professionnelle, une mesure de rétorsion pour tenter de l'emporter face au gouvernement et aux régions sur la réforme de l'apprentissage menée en parallèle.

"Dans l'attente de précisions" du gouvernement "sur la nature des engagements" pris vis-à-vis des régions sur l'apprentissage, le Medef a annulé la séance programmée vendredi sur la formation professionnelle, indique l'organisation patronale dans un courriel consulté par l'AFP.

Le patron du Medef, Pierre Gattaz, avait donné le ton mardi en expliquant qu'il fallait que les entreprises soient le "seul pilote dans l'avion" pour l'apprentissage. En question: faut-il confier, et le cas échéant dans quelle proportion, le pilotage de l'apprentissage aux branches professionnelles au détriment des régions qui le gèrent actuellement.

Vent debout contre ce projet, les Régions de France avaient claqué la porte de la concertation en décembre, dénonçant carrément une "privatisation" de l'apprentissage.

La décision du Medef de geler la négociation, soutenue par la CPME, a immédiatement été "regrettée" par l'U2P, qui représente les petites entreprises et artisans, et n'est pas hostile au fait que les régions continuent "de jouer un rôle" dans le financement de l'apprentissage.

Côté syndicats, Yvan Ricordeau (CFDT) a déclaré à l'AFP qu'il était "hors de question de tomber dans une situation de blocage". Il a invité la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, à organiser "rapidement" une réunion quadripartite: "On attend de la ministre qu'elle s'exprime rapidement", a-t-il ajouté.

Michel Beaugas (FO) a également souhaité que le gouvernement "éclaircisse ses positions en termes de financement et de gouvernance sur l'apprentissage et l'alternance", quand Jean-François Foucard (CFE-CGC) a regretté que le gel "complexifie les choses". "On a l'impression qu'un billard à trois bandes est en train de se jouer entre le Medef, l'Etat et les régions et les oubliés, ce sont les salariés", a de son côté estimé Catherine Perret (CGT).

Après les ordonnances réformant le droit du travail, le gouvernement a lancé à l'automne trois réformes en parallèle: apprentissage, formation professionnelle --qui lui est étroitement liée--, et assurance-chômage. Toutes trois doivent aboutir d'ici un mois pour un projet de loi prévu au printemps.

- "Sereinement reprendre nos travaux" -

La concertation sur l'apprentissage rassemble un grand nombre d'acteurs, l'Education nationale étant aussi partie prenante.

Après le départ des régions fin décembre, les réunions, qui se tiennent habituellement le jeudi dans les locaux de France Stratégie, ont été annulées en cascade. Mais le dialogue s'est néanmoins poursuivi.

Les Régions ont été reçues la semaine dernière par Mme Pénicaud, puis lundi par le Premier ministre, Edouard Philippe. Elles sont ressorties de Matignon avec quelques pistes, et c'est précisément ce qui a suscité la colère du Medef et de la CPME.

Hervé Morin, président des Régions de France, a ainsi expliqué que le "dialogue" était "renoué avec le gouvernement". Et il a notamment insisté sur le fait qu'il voulait que l'ouverture des CFA (centre de formation des apprentis) "continue à faire l'objet d'une régulation publique". Actuellement, les régions doivent accorder une autorisation préalable à l'ouverture d'un CFA. A cet égard, Matignon a indiqué que les régions pourraient garder un droit d'opposition à une ouverture.

Est en débat également le mode de financement, avec un remplacement de l'actuelle taxe d'apprentissage. Les Régions ont affirmé lundi qu'un nouveau modèle serait basé "sur une contribution nationale de 0,80% de la masse salariale".

Le président de l'Association des jeunes apprentis (Anaf), Aurélien Cadiou, interrogé par l'AFP, a regretté pour sa part qu'"on ne parle jamais des apprentis. On a l'impression que la seule bataille entre les régions et les branches c'est l'argent: à qui va être attribuée la taxe d'apprentissage".

Le président de l'U2P, Alain Griset, a lui invité "le gouvernement à réunir rapidement les partenaires sociaux et les représentants des régions pour repartir sur des bases de discussion plus claires".

"Ce que nous appelons de nos voeux, a de son côté assuré Jean-Michel Pottier, de la CPME, c'est une clarification: qu'on sache exactement ce qui a été convenu ou pas convenu pour qu'on puisse sereinement reprendre nos travaux".