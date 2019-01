Après "l'acte VIII", "gilets jaunes" et gouvernement de nouveau face à face

Quelles suites à "l'acte VIII"? Au lendemain d'une journée de mobilisation à nouveau émaillée de heurts à Paris et en province, les "gilets jaunes" restaient déterminés face à un gouvernement tenté de durcir la répression.

Près de 50.000 personnes ont manifesté samedi à travers la France, une hausse par rapport à la semaine précédente et un succès comptable pour les "gilets jaunes" après des mobilisations en demi-teinte à la fin de l'année 2018.

Ca "donnait une impression de 17 novembre", s'est félicitée sur Facebook une des figures du mouvement, Eric Drouet, en référence à "l'acte I" qui avait réuni dans toute la France 282.000 personnes, selon les autorités.

Mais une nouvelle fois samedi, les incidents parfois violents qui ont éclaté à Paris, Bordeaux ou Toulouse ont quelque peu éclipsé le message d'un mouvement qui ciblait initialement la hausse des prix des carburants et porte aujourd'hui des revendications plus larges comme le référendum d’initiative citoyenne.

A Paris, l'entrée du ministère du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a été défoncée par un engin de chantier, une caserne de gendarmerie a été dégradée à Dijon et un petit groupe de "gilets jaunes" a cassé une porte vitrée d'accès à la mairie à Rennes.

"Nous devions assister aujourd'hui à une manifestation pacifique à Paris, et les plus radicaux s'emploient, une fois de plus, à nuire à cette mobilisation légitime", a regretté Jacline Mouraud, une autre figure du mouvement.

Après ces incidents, le gouvernement qui avait déjà dénoncé un mouvement aux mains "d'agitateurs" a de nouveau appelé dimanche à mettre un terme aux violences, déjà condamnées par le président de la République Emmanuel Macron.

"Je souhaite que tous ceux qui croient à la démocratie, à la représentation souveraine du peuple français, se rassemblent et disent +ça suffit+", a déclaré le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, invité de l'émission "Le Grand Rendez-Vous" sur Europe 1, organisée avec CNews et Les Échos.

"On est en train de faire du mal à l'image de la France", a affirmé le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer au Grand Jury LCI-Le Figaro-RTL.

Commentant l'intrusion dans les bureaux de M. Griveaux, le secrétaire général de CFDT Laurent Berger a lui aussi fait part de sa désapprobation. "C’est factieux. On a en face de nous des gens qui veulent renverser la démocratie", a-t-il déclaré sur France Inter.

- Un fichier de manifestants violents? -

Ces réserves n'ont toutefois pas entamé la détermination des "gilets jaunes", qui sont jusqu'à présent restés insensibles aux concessions du gouvernement et au grand débat national qui doit s'ouvrir mi-janvier pour faire émerger leurs revendications.

Dimanche à Paris, plusieurs femmes "gilets jaunes" étaient rassemblées en fin de matinée sur la place de la Bastille, certaines coiffées d'un bonnet phrygien, les joues maquillées aux couleurs tricolores.

"En faisant cette première manifestation de femmes, on voulait avoir un autre canal de communication que la violence, car tout ce qui émerge du mouvement dans les médias, c'est les actes de violence", a dit Karen 42 ans, infirmière.

"Cette manifestation n'est pas féministe mais juste destinée à donner une image inédite du mouvement", a-t-elle ajouté alors que d'autres rassemblements similaires sont organisés en France.

A Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), une centaine de femmes ont elles aussi défilé, brandissant des pancartes proclamant notamment: "Je suis une fille et je ne veux pas d’enfant dans ce monde-là".

Après "l'acte VIII", le syndicat de police Alliance a de son côté réitéré dimanche sa demande de création d'"un fichier" de manifestants violents.

"On entend des déclarations disant qu'il faut plus de fermeté. Cela fait deux ans que nous demandons plus de fermeté contre ceux qui agressent les forces de l'ordre", a déclaré à l'AFP son secrétaire général Frédéric Lagache.

En réponse, le gouvernement n'a pas fermé la porte à une évolution.

"Une réflexion est en cours pour réfléchir aux mesures qui permettraient de mieux encadrer les manifestations", a déclaré Laurent Nuñez, évoquant un possible "fichier" et un "durcissement de la législation pénale".