(Belga) Après la France et la Belgique, le mouvement des "gilets jaunes" pourrait toucher le Portugal. La police y a en effet annoncé lundi qu'elle mettrait en place "un dispositif de sécurité adéquat" pour faire face vendredi prochain à une première journée de mobilisation inspirée par le mouvement français, précisant s'attendre à une "forte mobilisation".

"Compte tenu des informations rendues publiques (au sujet) de manifestations, défilés ou autres actions de protestation sur la voie publique le 21 décembre", la police nationale a demandé aux médias de rappeler que toute mobilisation "doit être communiquée par écrit avec deux jours d'avance" aux autorités locales. "La police appelle tous les citoyens qui décideraient d'exercer leur droit de manifester de le faire de façon pacifique et dans le respect de la loi", ajoute le communiqué. "Nous ne prévoyons pas de problèmes ou de violences mais nous nous attendons à une forte mobilisation à travers le pays", a déclaré le porte-parole de la police nationale, l'intendant Alexandre Coimbra. Il a précisé que les autorités étaient déjà en contact avec les organisateurs de manifestations à Lisbonne, Porto et Braga, deux villes du nord du pays. La police réagissait aux informations parues dans la presse et sur les réseaux sociaux sur une multiplication d'appels à manifester lancés par des internautes qui souhaiteraient imiter le mouvement des "gilets jaunes" français. Les protestataires réclament des baisses d'impôts, des hausses de salaire, une diminution du prix des carburants ou une amélioration du service public de santé. (Belga)