Après Sex & the City, Darren Star prépare une série sur une "love affair" avec Paris

Actress Lily Collins, the daughter of pop star Phil Collins, plays the lead character in "Emily in Paris"Christopher Polk

Le créateur de "Sex and the city" ou "Melrose Place", Darren Star, dévoile le charme et les malentendus de la vie parisienne d'une jeune cadre américaine dans sa nouvelle série: "Emily in Paris".

"+Emily in Paris+ prouve que les gens ont une vraie affinité avec la France et une vraie histoire d'amour avec Paris", a lancé Darren Star, un des invités d'honneur du MIPCOM, le marché cannois des programmes TV.

"C'est une histoire connue, mais jamais une série TV ne l'a montré de cette manière", a souligné l'auteur, producteur et réalisateur américain.

Cette comédie romantique tournée en anglais, avec quelques dialogues en français, devrait être diffusée en 2020 sur les chaînes de Paramount aux Etats-Unis.

Emily, une jeune femme de Chicago interprétée par Lily Collins, la fille du musicien Phil Collins, se retrouve par hasard à travailler dans le marketing à Paris, alors qu'elle ne parle pas un mot de français.

Encore mieux que "Sex and the city" ne l'a fait pour New York, le fait qu'Emily travaille pour une marque de luxe permet aux spectateurs de visiter "les lieux que les gens s'attendent à voir en France", selon le producteur, de la Champagne au monde de la mode.

La jeune femme vit sur l'idyllique place de l'Estrapade, près du Panthéon. "L'endroit est tellement parfait que j'avais peur que les gens pensent que c'est un lieu imaginaire", décrit Darren Star.

Son voisin, "avec qui elle pourrait commencer une histoire, ou pas", est le chef d'un restaurant proche.

- "amour-haine" -

"On vit et on découvre la ville à travers elle, c'est romantique et glamour, mais elle doit aussi affronter des défis. Il lui faut trouver un plombier, tout est tout petit, elle vit dans une chambre de bonne, mais avec une vue magnifique...", résume Darren Star.

Interrogé sur Donald Trump, Darren Star souligne qu'il "était bon de quitter les Etats-Unis pour quelques mois. Et plus je reste ici et mieux je m'y plais".

Le showrunner décrit "la relation d'amour-haine" du président américain avec Paris. "Beaucoup d'Américains ont la même attitude", explique M. Star, ajoutant: "On en joue un peu".

"On s'amuse avec nos personnages français, avec nos Américains aussi". Les incompréhensions et tensions entre les cultures française et américaine sont au coeur de la série, à parts égales avec l'amour.

"La première scène qu'on a tournée est celle où son amie chinoise lui raconte à quel point les Français sont méchants", raconte Darren Star.

"Je me suis dit +oh non, on tourne pourtant à Paris avec une équipe de Français tellement sympa+. Mais je crois que ça les a bien fait rire", fait-il valoir.

Les acteurs français Philippine Leroy-Beaulieu ("Dix pour cent"), Lucas Bravo et Samuel Arnold complètent le casting.

"C'est aussi une jeune femme têtue du Midwest qui arrive avec pas mal d'idées nouvelles. Elle est gentille et pétillante, et ça ne plaît pas à ses collègues français. Donc elle se fait un peu marcher dessus au début, mais elle s'accroche".

Darren Star n'est pas avare en compliments pour la prestation de Lily Collins, 30 ans, déjà très remarquée dans la version de "Misérables" diffusée par la BBC cette année.

"Lily est une telle star!", a lancé le producteur. "C'est dangereux de faire une série avec elle si vous voulez ne faire qu'une saison. Les gens vont s'attacher à elle. Elle est extrêmement douée pour la comédie romantique".