Après une angoissante chasse à l'homme, les Strasbourgeois aspirent à retrouver une vie normale

Après une angoissante chasse à l'homme, Strasbourg cherchera à renouer vendredi avec une "vie normale", avec la réouverture de son marché de Noël endeuillé par l'équipée meurtrière de Chérif Chekatt, qui a été tué jeudi soir par la police.



Fermé depuis l'attentat qui a fait trois morts et 13 blessés mardi soir, ce marché emblématique de la capitale alsacienne rouvrira ses portes "à 11 heures", a annoncé le maire de Strasbourg Roland Ries.



La mort de Chérif Chekatt libère d'une "épée de Damoclès" les Strasbourgeois et les nombreux touristes qui déambulent habituellement parmi les 300 chalets du marché, observait-il. Selon l'édile, cela "facilitera le retour à une vie normale".



"C'est vraiment un immense soulagement, la neutralisation du terroriste nous libère" d'une cavale "très anxiogène qui pesait sur les épaules des Strasbourgeois", a abondé Alain Fontanel, son premier adjoint.



Même s'il sera "difficile de faire la fête dans ce contexte, il est important de reprendre le cours de la vie et de défendre nos traditions et notre mode de vie", a-t-il enchaîné.



Chérif Chekatt a été tué jeudi soir, après avoir tiré sur des policiers qui tentaient de l'interpeller et ont riposté. Ceux-ci l'avaient retrouvé dans le quartier du Neudorf, là même où sa trace s'était perdue après l'attentat.