Ardèche: une croix gammée dessinée sur la permanence d'Olivier Dussopt

Une croix gammée dessinée sur la plaque de la permanence du secrétaire d'État chargé de la Fonction publique, Olivier Dussopt, et de la députée PS Michèle Victory, a été découverte lundi matin à Annonay (Ardèche).

"Je condamne fermement cet acte aussi ignoble que lâche. Pas une insulte, ni une tentative d'intimidation n'aura raison de mon engagement politique, ni de mon travail au gouvernement et pour l’Ardèche", a réagi dans un communiqué M. Dussopt, ajoutant qu'une plainte allait être déposée pour retrouver le ou les auteurs de cet acte "infâme".

Le secrétaire d'Etat s'est également dit "plus que jamais déterminé à agir et à combattre toutes les intolérances et les violences de quelque nature qu'elles soient, même celles nées de la bêtise la plus crasse".

"Tout mon soutien à la députée Michèle Victory et à mon collègue Olivier Dussopt face à cet acte abject", a tweeté de son côté le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin".

"Les auteurs devront être sanctionnés avec la sévérité qui s'impose. Cette haine n'a aucune place dans la République", a-t-il ajouté.

"La haine a encore frappé ! Honte à ceux qui ont de tels agissements. Je les condamne avec la plus grande fermeté. De tels actes n'ont pas leur place dans la République. Ils doivent être sanctionnés sévèrement", a réagi le porte-parole du PS et élu de l'Ardèche, Pierre Jouvet, dans un tweet qui montre une photo de la plaque taguée.

Selon lui, la croix gammée a été découverte lundi matin par un attaché parlementaire de Mme Victory, ex-suppléante de M. Dussopt devenue députée quand celui-ci est entré au gouvernement en décembre 2017.

D'après la radio France Bleu, citant le collaborateur de l'élue, aucun autre tag n'a été relevé sur l'immeuble, qui abrite d'autres bureaux, ou alentour.

"Nous allons porter plainte dans la journée, les symboles ont un sens et il est important de ne pas laisser passer de tels actes. D'autant que je suis membre de la commission d'enquête (parlementaire, NDLR) sur les groupuscules d'extrême droite. Mais pas de sentiment de persécution!", a déclaré Mme Victory à l'AFP.

Selon elle, ce n'est pas la première fois que des signes sont gravés sur la plaque de sa permanence, "mais c'est la première fois qu'on trouve une croix gammée", ce qu'elle juge "entre ridicule et déplorable".

"C'est quelque chose d'assez agressif que je ne comprends pas du tout. Si les gens ont des choses à nous dire, c'est pas très compliqué de venir nous voir et d'essayer d'en parler", a ajouté au micro de France Bleu la députée de la deuxième circonscription de l'Ardèche, âgée de 60 ans et enseignante de métier.