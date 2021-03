Panique à Arles: trois taureaux s'échappent en centre-ville (vidéo)

Trois taureaux de Camargue qui participaient mardi à une séance photo devant les arènes d'Arles se sont échappés, l'un d'entre eux blessant une septuagénaire, mais tous ont été capturés, a-t-on appris auprès de la municipalité.



Les trois taureaux devaient servir de modèles à la nouvelle affiche de la "Cocarde d'Or", une épreuve de course camarguaise qui a lieu chaque année en juillet à Arles. La course camarguaise est une forme de tauromachie spécifique au Sud-Est de la France, le taureau n'y est jamais tué, contrairement à la corrida.



"Si deux d'entre eux ont rapidement été rattrapés, le troisième s'est jeté dans le Rhône" qu'il a traversé à la nage à un endroit particulièrement large du fleuve pour rejoindre un autre quartier de la ville.



Dans sa course, l'animal a heurté une dame de 70 ans qui faisait son jogging. La victime a été transportée à l'hôpital où ses jours ne sont pas en danger.



L'animal a lui été capturé par des gardians --gardiens à cheval des troupeaux de taureaux en Camargue-- assistés de policiers nationaux et municipaux et de membres des services de secours.



Le maire d'Arles Patrick de Carolis a félicité l'ensemble des intervenants "pour leur efficacité dans cette mission un peu particulière".