Armand Marchant en seconde manche à Chamonix

Auteur du 43e temps samedi dans le premier slalom du weekend sur les pentes de la station française, le skieur de Thimister a fait bien mieux dimanche. Sur la Verte des Houches, Marchant, parti avec le dossard N.33, a réalisé le temps de 51.66, à 1.33 de Kristoffersen. C'est la deuxième fois cette saison que le Belge disputera une seconde manche. Mardi soir à Schladming, il avait pris la 16e place en Autriche après un 22e temps en première manche. Second Belge au départ, Tom Verbeke, avec le dossard N.66 sur le dos, est parti à la faute. Sam Maes, troisième Belge habitué à disputer les slaloms de Coupe du monde, s'est déchiré les ligaments croisés début janvier et sera absent le reste de la saison. Aux avant-postes, Kristoffersen s'est montré le plus rapide. Il a devancé le leader du général, le Français Alexis Pinturault (+0.23). L'Autrichien Marco Schwarz, leader du classement du slalom, est troisième en embuscade à 44 centièmes. Le Français Clément Noël, vainqueur samedi, est parti à la faute. Hors du top 30, il ne disputera pas la seconde manche. La seconde manche débutera à 12h30. (Belga)