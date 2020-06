Arrêt automatique du réacteur de la centrale de Fessenheim avant sa fermeture programmée

(Belga) Un arrêt automatique du réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Fessenheim s'est produit vendredi matin, quatre jours avant l'arrêt définitif de la centrale alsacienne, a annoncé EDF, indiquant travailler à son redémarrage.

"Un arrêt automatique de l'unité de production n°2 s'est produit (...). Les équipes de la centrale appliquent les procédures prévues et effectuent le diagnostic des causes de cet arrêt automatique", indique Réseau de transport d'électricité (RTE) sur son site internet. La commune alsacienne était secouée par des orages vendredi matin mais selon la communication de la centrale, il était trop tôt à la mi-journée pour établir un lien de cause à effet. "Le site se prépare à engager les opérations de redémarrage pour répondre aux besoins du réseau", poursuit le communiqué de RTE. Le site internet mentionne la date du 27 juin pour la fin de l'indisponibilité du réacteur. "Des panaches de vapeur non radioactive pourront être visibles au-dessus de la centrale", précise RTE. "Le réseau a besoin de nous, on fait tout pour redémarrer. Quand on a un arrêt automatique, on lance le diagnostic et on redémarre dès qu'on peut", a-t-on expliqué à la centrale, alors que le deuxième et dernier réacteur en fonctionnement de la doyenne des centrales nucléaires françaises doit être débranché du réseau dans la nuit de lundi à mardi. Le réacteur n°1 a quant à lui été définitivement arrêté le 22 février 2020. (Belga)