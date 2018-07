Arrivée en France de 78 réfugiés de l'Aquarius

(Belga) Septante-huit réfugiés débarqués de l'Aquarius, navire autour duquel les pays européens s'étaient déchirés, après le refus de l'Italie de lui ouvrir ses ports, sont arrivés jeudi en France, conformément à l'engagement pris par Paris, a annoncé le ministre français de l'Intérieur.

Ces personnes avaient été récemment "identifiées à leur arrivée à Valence (Espagne) par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) comme relevant d'un besoin de protection au titre de l'asile", a indiqué Gérard Collomb dans un communiqué. Elles seront "orientées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) vers un hébergement dans plusieurs régions françaises (Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes), et bénéficieront d'une formation linguistique et aux valeurs de la République dans le cadre du contrat d'intégration républicaine", a-t-il ajouté. Ces migrants, "originaires principalement d'Erythrée et du Soudan" selon le ministre, font partie des 630 migrants qui étaient à bord du navire Aquarius de Médecins sans frontières et SOS Méditerranée. (Belga)