Une vidéo où Ary Abittan embrasse de force une Miss France fait le tour des réseaux sociaux (vidéo)

Le comédien Ary Abittan vient d'être mis en examen (inculpé) pour viol ce mardi. Depuis, une séquence quelque peu embarrassante à refait surface sur les réseaux sociaux. On y voit le comédien embrasser de force pendant de longues secondes l'ancienne Miss France Laury Thilleman.

Le comédien français Ary Abittan vient d'être inculpé pour viol. Comme nous vous le révélions hier, l'acteur de 47 ans a été placé en garde à vue ce dimanche par la police judiciaire parisienne à la suite d'une plainte pour viol déposée ce samedi par l'une de ses connaissances. L'agression sexuelle présumée aurait eu lieu le même jour. La garde à vue d'Ary Abittan a été prolongée jusque lundi et a ainsi duré 48h. Ce mardi, l'acteur français a été mis en examen pour viol.

> Lire aussi : L'acteur français Ary Abittan inculpé pour viol

Sur les réseaux sociaux, la révélation de cette information a eu l'effet d'une bombe. L'acteur de "Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu" est déjà pointé du doigt par les internautes. Certains n'ont pas manqué de souligner qu'il avait déjà eu des comportements alarmants et déplacés par le passé... Comme cette fois où, lors d'un passage dans "Les enfants de la télé" sur TF1 en avril 2013, il avait embrassé de force pendant de longues secondes l'ancienne Miss France Laury Thilleman.

Cette fameuse séquence a refait surface sur les réseaux sociaux, et le moins qu'on puisse dire, c'est que son geste était plus que déplacé. Dans cet extrait vidéo, on y voit Ary Abittan attraper le visage de Laury Thilleman, ancienne Miss France, avant de longuement l'embrasser pendant plusieurs secondes, alors que cette dernière tente tant bien que mal de le repousser. "Oh non mais non, non...", s'était alors indigné l'un des invités, comme on l'entend dans la séquence. Et ça joue plutôt en sa défaveur...