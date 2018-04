Asile et immigration: la droite à l'offensive pour durcir le projet de loi

Désireux de préempter ce thème face au discours du FN, les députés LR comptent donner de la voix, sans demi-mesure, contre le projet de loi "asile-immigration", particulièrement ses premiers articles sur l'intégration des réfugiés qui seront examinés mardi soir.

Dès lundi soir, Guillaume Larrivé a dénoncé avec véhémence, lors de la discussion générale, "une petite loi de petits ajustements techniques" qui "ne permettra pas à la France de sortir du chaos migratoire". "Il est temps de tout rebâtir en commençant par les fondations et vous vous bornez à quelques ravalements de façade !", a insisté cet élu de l'Yonne.

Pour Eric Ciotti (Alpes-Maritimes), le texte sera "au mieux inutile", avec des mesures s'apparentant à "des sabres de bois". "S'abriter derrière l'émotion, convoquer en permanence le devoir d'humanité qui invite à de tièdes décisions est une faute lourde", a renchéri Annie Genevard (Doubs).

Dans leur ligne de mire notamment, les premiers articles "catastrophiques", selon leur président de groupe Christian Jacob, qui visent à faciliter le séjour de ceux ayant obtenu une protection internationale. Et en particulier l'article 3, qui prévoit que les mineurs reconnus réfugiés pourront désormais faire venir leurs frères et soeurs au nom de "l’unité des familles".

Ce point va "créer de nouvelles filières d'immigration" pour Eric Ciotti, "c'est un appel d'air" pour Valérie Boyer (Bouches-du-Rhône).

Au-delà de la réforme de la procédure d'asile, centrale dans le texte, les Républicains, qui ont déjà annoncé qu'ils ne voteront pas le projet de loi, ont déposé moult amendements pour instaurer "des plafonds d'immigration", conditionner l'accès aux prestations sociales "à plusieurs années de travail légal en France", supprimer l'aide médicale d'Etat, expulser les étrangers fichés pour radicalisation, etc.

Sur l'immigration, qui fait l'objet mercredi d'une convention du parti de Laurent Wauquiez, les divisions internes s'effacent. Le mouvement Libres! de Valérie Pécresse a présenté mardi ses propositions, comprenant un durcissement des conditions de regroupement familial, une réforme du droit du sol ou une lutte plus ferme contre les mariages blancs.

Dans une tonalité un peu différente, la maire de Calais, Natacha Bouchart, a, elle, appelé mardi les parlementaires LR à voter un texte qui "permet d’apporter des réponses concrètes aux problématiques générées par le droit d’asile" car "des situations de crise" comme dans sa ville "ne sont plus tolérables".

- contre-projet FN -

Verra-t-on des députés FN soutenir des amendements LR ou inversement ? A cette question, lors d'une conférence de presse, M. Jacob a répondu qu'il "se contrefiche de ce que fait le FN. Nous, on défend nos amendements".

Absent des débats en commission, les sept députés FN entendent être présents dans l'hémicycle sur un de leurs thèmes fondamentaux.

Signataire d'une cinquantaine d'amendements, Marine Le Pen en a présenté lundi devant la presse "un contre-projet complet" car "une politique alternative d'immigration est possible".

Le FN propose notamment d'introduire la préférence nationale dans l'accès à l'emploi, de "supprimer tous les dispositifs incitatifs à l'immigration" ou de mettre en place le "zéro régularisation".

La finaliste de la présidentielle et actuelle députée du Pas-de-Calais prône par ailleurs "la fin du regroupement familial, sauf cas particulier", et la fin de la bi-nationalité, "sauf exception". "Il y a un lien irréfutable entre immigration et insécurité", selon Marine Le Pen, qui estime que "l'immigration de masse porte atteinte à nos coutumes, nos traditions, nos valeurs".

Et le président de Debout La France, Nicolas Dupont-Aignan, qui l'avait ralliée dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, a proposé mardi aux Français "d’enclencher pour la première fois dans notre pays le référendum d’initiative partagée prévu par la Constitution".

Ce référendum porterait notamment sur "le rétablissement des contrôles aux frontières nationales", "le placement de tous les demandeurs en centre de rétention administrative le temps de la procédure" ou "la limitation de l’immigration familiale et l’instauration d’un délai de carence pour l’octroi des aides sociales".

Le député de l'Essonne n'a pas déposé un seul amendement sur les 1.056 en discussion d'ici la fin de la semaine.