Asile et migration - La politique s'inspire de l'accord gouvernemental, réagit le MR aux propos de Francken

(Belga) La politique migratoire du gouvernement ne s'inspire que de l'accord du gouvernement, réagit vendredi soir le MR aux propos du secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration Theo Francken tenus jeudi soir lors d'un débat avec le président du Vlaams Belang Tom Van Grieken.

"Je lis vos textes, parfois je m'en inspire", avait déclaré le mandataire N-VA à l'adresse de ce dernier. L'extrême-droite dicte son agenda politique, avaient alors accusé les partis francophones à l'exception du MR. Le chef de groupe des libéraux à la Chambre David Clarinval a précisément tenu à rappeler vendredi soir que "la seule inspiration de la politique migratoire du gouvernement est l'accord de gouvernement, point à la ligne". Le député MR rappelle que les socialistes et les verts flamands ont conclu des majorités ou sont encore en négociations avec la N-VA. "Ce qui ne suscite aucune réaction du côté de leurs partis frères francophones", relève-t-il. "C'est d'une rare hypocrisie." Il y a bien sûr des "ressemblances" avec le Vlaams Belang mais aussi des "différence essentielles", avait souligné plus tôt la porte-parole de Theo Francken. La N-VA ne veut par exemple pas d'un stop migratoire mais d'une immigration légale et contrôlée. Elle juge aussi, au contraire du parti d'extrême-droite, qu'une fermeture des frontières belges signifierait une catastrophe économique pour le pays et réclame des frontières européennes plus hermétiques. (Belga)