Asile et migration - Maggie De Block promet une gestion pragmatique: "je n'aurai pas le temps de tweeter"

(Belga) La ministre fédérale Maggie De Block (Open Vld) qui a hérité de la compétence de l'Asile et de la Migration exercée jusqu'il y a quelques heures par l'ex-secrétaire d'Etat N-VA Theo Francken s'est engagée dimanche à gérer cette "compétence difficile" qu'elle a déjà assumée de 2011 à 2014 "de façon pragmatique".

"Chacun à sa façon de travailler. Je veux résoudre les problèmes qui se posent de manière très pragmatique. Je n'aurai pas le temps de faire des tweets", a commenté Mme De Block, interrogée à l'issue du premier Conseil des ministres du gouvernement Michel II. Nuançant sur des propos peu amènes au sujet de son prédécesseur tenus plus tôt dans la journée -"Je récupère aujourd'hui un département en crise. C'est le chaos", avait-elle dit -, Mme De Block a précisé de nombreuses choses positives, qui avaient été négociées, ont été faites, à l'exemple de la politique de retour et des accords avec des pays étrangers. Elle a ajouté que les quotas d'ouverture de dossiers contingentés par Theo Francken à une cinquantaine par jours ont "posé des problèmes". "On a ainsi envoyé une femme à la rue avec son bébé. Là, je trouve qu'il faut voir comment les problèmes se posent, et comment on peut les résoudre", a-telle ajouté réitérant son credo dans une politique "stricte mais juste". "Les trois partis de la coalition s'engagent fondamentalement à soutenir une politique d'asile ferme et humaine", avait quant à lui déclaré auparavant le Premier ministre Charles Michel, lors de la conférence de presse organisée à l'issue du premier Conseil des ministres de l'orange bleue. (Belga)