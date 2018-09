Asile et migration - Un centre administratif national pour les transmigrants à Steenokkerzeel

(Belga) Un centre administratif national pour la transmigration sera prochainement installé au centre 127bis à Steenokkerzeel, annoncent lundi le ministre des Affaires intérieures Jan Jambon (N-VA) et le Sécrétaire d'Etat à la migration Theo Francken (N-VA). Toutes les personnes qui pénètrent illégalement en Belgique dans l'optique de se rendre au Royaume-Uni y seront emmenées. Cette mesure fait partie d'un vaste plan pour lutter contre la migration illégale.

"Dans la première phase, les groupes de transmigrants interceptés lors de grandes actions seront concernés. Mais l'objectif est qu'à court terme tous les transmigrants interceptés par les polices locales et fédérales - où que ce soit dans le pays - seront aussi emmenés", indique le cabinet du ministre Jan Jambon. La police fédérale y traitera les dossiers administratifs, pourra enregistrer des empreintes digitales et mener des recherches dans la banque de données. Les personnes concernées pourront aussi être détenues en centre fermé dans l'attente d'une décision de l'Office des étrangers. Ces démarches devraient "soulager considérablement les zones de police locales". Des véhicules de la police fédérale seront en outre mise à disposition et l'armée déploiera chaque jour un bus entre Bruxelles et Zeebrugge. Ce dispositif est une mesure parmi d'autres dans un paquet élaboré par les ministres N-VA qui vise à contrer la migration illégale. Prochainement, le doublement de la capacité des centres fermés est également envisagé, spécifiquement pour les transmigrants ( de 70 à 160 places). Ce sont depuis ces centres que des retours vers le pays d'origine ou le pays d'arrivée en Europe sont organisés pour les personnes en transit dans l'illégalité. Une intensification des contrôles de police est aussi prévue sur les routes migratoires de ces déplacés. Enfin, dès lundi matin, une vaste campagne de communication ciblée à destination des personnes qui souhaiteraient séjourner illégalement en Belgique pour atteindre le Royaume-Uni sera lancée sur les médias sociaux, font part La Libre Belgique et La Dernière Heure dans leurs éditions lundi. (Belga)