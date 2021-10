Asile et migration - Un hélicoptère belge utilisé pour secourir des migrants au large des côtes françaises

(Belga) Dimanche après-midi, un hélicoptère NH90 a été déployé depuis la base aérienne de Coxyde pour une opération de sauvetage au large des côtes françaises. Les autorités françaises ont fait appel à l'hélicoptère belge pour rechercher un canot en train de couler avec 38 migrants à bord. Ils ont tous été sauvés.

Le NH90 de la 40e escadrille SAR de Coxyde a été mobilisé "à la demande des autorités françaises", selon la Défense, pour effectuer une recherche dans la Manche entre la France et l'Angleterre. Un canot avec 38 migrants à bord avait fait naufrage. Deux personnes disparues ont aussi été retrouvées sur une bouée à dix milles des côtes françaises. Ils ont été récupérés et transportés à l'hôpital de Calais. Une heure et demie plus tard, le canot, qui était déjà dans les eaux anglaises, a également été retrouvé. Dix personnes étaient à l'eau. Un navire de la marine française leur a porté secours et l'hélicoptère belge a récupéré cinq autres noyés. Toutes les personnes à bord ont finalement été secourues. La plupart souffraient de grave hypothermie. (Belga)