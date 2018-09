Assez du discours de mépris de la Wallonie pour plaire à des alliés de Flandre

(Belga) Le président de DéFI, Olivier Maingain, a opposé dimanche le message de respect des militants de son parti en faveur de la Wallonie et le mépris affiché selon lui par des chefs de file wallons du Mouvement Réformateur (MR) à l'égard de la Région du sud du pays.

"Je salue tous ces militants wallons du parti qui vont se présenter pour le première fois parce qu'ils ont pris conscience qu'il y avait à faire porter un message de respect. Assez du discours de mépris de certains dirigeants wallons pour la Wallonie, à ceux qui cherchent à diviser pour plaire à leurs alliés du nord du pays. Je n'accepte pas le scandaleux abaissement de cette dignité", a-t-il dit devant quelques centaines de militants de DéFI, réunis dimanche à Overijse, à quelques pas de la frontière linguistique et de Wavre. A quelques semaines des élections communales, le président de DéFI a par ailleurs critiqué les présidents du MR et du PS, engagés selon lui dans des accords pré-électoraux notamment à la Ville de Bruxelles. "J'en ai marre des présidents qui disposent des résultats avant que les électeurs ne se soient prononcés. Notre rôle est de renvoyer pour un temps dans l'opposition ces partis qui ont fait tant de mal. Ni PS, ni MR, c'est notre message pour le 14 octobre, si l'électeur nous en donne les moyens", a-t-il ajouté. Olivier Maingain a également insisté sur l'attachement prioritaire de DéFI au niveau communal et à la démocratie participative, indispensables pour redonner la confiance au citoyen, et pas simplement "une ode pour plaire à un mouvement alternatif". Pour M. Maingain, c'est au niveau local que doit commencer le combat en faveur des libertés, de la dignité humaine et des personnes auquel s'opposent à l'échelon européen, "ceux qui se mettent dans les pas des Orban (Premier ministre hongrois, ndlr) et Salvini (ministre de l'Intérieur italien, ndlr)", "cette Europe du front des fascistes des nationalités populistes et de ceux qui menacent nos libertés". (Belga)