Astérix va connaître un nouveau scénariste, Fabcaro

Cet album numéroté 40 est prévu, comme c'est la tradition toutes les années impaires, à l'automne, précisément le 26 octobre, ont indiqué les éditions Albert René dans un communiqué. Le titre est gardé secret à ce stade. Et le dessinateur reste celui qu'Albert Uderzo avait désigné comme successeur à partir du 35e album en 2013, à savoir Didier Conrad. Personnage sorti de l'imagination d'Uderzo et du scénariste René Goscinny en 1959, Astérix est un best-seller assuré. Le dernier album en date, "Astérix et le Griffon" en 2021, s'était vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires cette année-là, en un peu plus de deux mois. Fabcaro (Fabrice Caro à l'état civil), 49 ans, auteur de BD et romancier, est seulement le quatrième scénariste des aventures de l'irréductible Gaulois, après Goscinny, Uderzo et Jean-Yves Ferri. Il est connu pour ses satires de notre société. Son grand succès, "Zaï zaï zaï zaï" en 2015, racontait la fuite d'un homme pris à partie pour avoir oublié sa carte de fidélité à un magasin, avec une dose de non-sens rarement vue. "J'étais grand fan d'Astérix. C'est un superbe cadeau qu'on fait au gamin que j'étais", a déclaré à l'AFP le scénariste. "Je veux rester fidèle au cahier des charges - même si le mot n'est pas très joli - ou en tout cas à ce qui fait le charme d'Astérix. Avec des ingrédients classiques, comme les anachronismes, les jeux de mots ou autres. Et surtout rester fidèle aux personnages", a-t-il ajouté. L'autre événement de 2023 pour Astérix sera la sortie le 1er février du film "L'Empire du milieu", réalisé par Guillaume Canet.