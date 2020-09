Attaque à la machette près des anciens locaux de Charlie Hebdo: "Mon fils a entendu des gens crier", témoigne une gardienne d'immeuble

Au moins un individu armé d'une machette a attaqué plusieurs personnes vendredi matin près des anciens locaux du journal satirique Charlie Hebdo, dans le XIe arrondissement de Paris, rapporte Le Parisien. Certains médias évoquent trois personnes grièvement blessées, l'AFP fait état de deux personnes en urgence absolue.

Il était peu avant midi lorsque Fabien, qui travaille à côté des lieux de l'attaque, a entendu des cris: "J'étais en montage avec une collègue sur un reportage et on a entendu des cris donc je me suis penché par la fenêtre et là j'ai vu une jeune femme avec une énorme blessure à la tête et le sang coulait partout sur son visage et elle était en panique et elle a été recueillie par des gens d'une société qui sont eux au rez-de-chaussée", relate-t-il sur BFMTV.

"Mon fils faisait du sport à proximité au moment des faits", raconte une gardienne d'immeuble au journal français Le Parisien. "Il a entendu des gens crier et a vu un homme partir en courant avec un grand couteau. Il a vu une femme et un homme blessés. J'habitais déjà dans le quartier il y a cinq ans, forcément, ce sont des souvenirs traumatisants".

J'ai vu un de mes voisins effondré au sol

Un autre témoin raconte au micro d'Europe 1: "J'étais dans mon bureau rue Nicolas-Appert, et j'ai entendu hurler dans la rue. Je me suis mis à la fenêtre et j'ai vu une femme s'effondrer avec le visage ensanglanté." "Je suis descendu et j'ai vu un de mes voisins effondré au sol avec un coup au visage", poursuit-il, confiant lui avoir porté les premiers secours, avant l'arrivée des pompiers.

Une riveraine, Héloïse, interrogée sur place par RTL, a vu un homme, avec une hache, s'en prendre à d'autres personnes, et que des riverains seraient descendus avec des bâtons pour arrêter l'agresseur.