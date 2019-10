Attaque à la préfecture de police de Paris - Hommage en présence de Macron à la préfecture mardi

(Belga) Une cérémonie en hommage aux victimes de la tuerie qui a fait cinq morts jeudi, dont l'assaillant proche de la "mouvance salafiste", se tiendra mardi à 11H00 à la préfecture de police de Paris en présence d'Emmanuel Macron, a annoncé samedi l'Elysée.

Les détails de l'organisation de la cérémonie après ce qu'Emmanuel Macron a qualifié de "véritable drame", seront fournis par la présidence lundi en fin de matinée, a précisé l'Elysée. Quatre fonctionnaires de la préfecture de police de Paris ont été tués par l'un de leurs collègues qui "aurait adhéré à une vision radicale de l'islam" et était en contact avec des individus de la "mouvance islamiste salafiste", selon le procureur antiterroriste. Il travaillait depuis 2003 à la Direction du renseignement de la préfecture de police de Paris (DRPP). Cette attaque a soulevé une vive polémique, l'opposition de droite et d'extrême droite demandant une enquête parlementaire sur les "dysfonctionnemments" et pour certains, la démission du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. (Belga)