Attaque à la préfecture de police de Paris - Quatre policiers tués à coups de couteau par un employé, selon des sources concordantes

(Belga) Quatre policiers ont été tués à coups de couteau, jeudi à l'intérieur de la préfecture de police de Paris, agressés par un employé qui a été ensuite abattu par les forces de l'ordre, a-t-on appris de sources concordantes.

Les enquêteurs explorent notamment la piste d'un conflit personnel, ont précisé ces sources. L'assaillant, abattu dans la cour de la préfecture, travaillait à la Direction du renseignement de la préfecture de police. L'agression s'est produite en début d'après-midi à l'intérieur de ce lieu emblématique, situé dans le centre historique de la capitale, près de la cathédrale Notre-Dame (Belga)

(Belga) Quatre policiers ont été tués à coups de couteau, jeudi à l'intérieur de la préfecture de police de Paris, agressés par un employé qui a été ensuite abattu par les forces de l'ordre, a-t-on appris de sources concordantes.

L'agression s'est produite en début d'après-midi à l'intérieur de ce lieu emblématique, situé dans le centre historique de la capitale, qui regroupe les grandes directions de la police parisienne à l'exception de la police judiciaire. L'assaillant, abattu dans la cour de la préfecture, travaillait à la Direction du renseignement de la préfecture de police (DRPP), ont indiqué des sources concordantes. Les enquêteurs explorent notamment la piste d'un conflit personnel, selon ces sources. L'agresseur travaillait au service informatique de la DRPP et souffrait d'un handicap. En début d'après-midi, le lieu était placé sous haute sécurité: le périmètre était bouclé, une dizaine de camions de pompiers étaient sur place. La station de métro "Cité" sur la ligne 4 a été fermée par mesure de sécurité et ne sera rouverte que sur autorisation de la préfecture de police, indique pour sa part la RATP sur Twitter. Alors qu'il devait se rendre en Turquie, le ministre français de l'Intérieur Christophe Castaner a repoussé son déplacement et s'est rendu immédiatement sur place. Le procureur de Paris s'est aussi déplacé. Le Premier ministre Édouard Philippe et la maire de Paris Anne Hidalgo se sont également rendus à la préfecture de police, rejoints par le président Emmanuel Macron. Le parquet antiterroriste n'a pas été saisi à ce stade, a-t-on appris de sources judiciaires. Au Palais de justice, en face de la préfecture, un message a été diffusé peu avant 14h00 dans les hauts-parleurs: "Une agression s'est produite à la préfecture de police. La situation est maîtrisée. Le secteur de la Cité reste sous surveillance", a mis en garde le message. "Ça courait partout, ça pleurait partout", a témoigné à l'AFP Emery Siamandi, interprète présent à l'intérieur de la préfecture au moment de l'attaque. "J'ai entendu un tir, j'ai compris que c'était à l'intérieur", raconte-t-il. "Quelques instants après, j'ai vu des policières qui pleuraient. Elles étaient en panique". (Belga)