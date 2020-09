Attaque à Paris : Youssef a tenté d'arrêter l'assaillant et s'est retrouvé en garde à vue

Le deuxième suspect placé en garde à vue après l'attaque au hachoir qui a fait deux blessés graves vendredi à Paris, avant d'être mis hors de cause, a eu "un comportement héroïque", a souligné samedi son avocate auprès de l'AFP. "Il doit être présenté comme un héros, il a eu un comportement héroïque", a affirmé Me Lucie Simon au sujet de son client, "Youssef" (nom d'emprunt), sorti libre vendredi soir après avoir passé une dizaine d'heures en garde à vue auprès des enquêteurs antiterroristes.



"Youssef était au niveau du boulevard Richard Lenoir, il entend le cri d'une femme, puis d'un homme et voit quelqu'un partir avec un couteau et qui fait tomber ce couteau à l'entrée de la bouche de métro", raconte-t-elle. "Mon client, qui a fait cela plusieurs fois dans sa vie, se met à lui courir après pour l'arrêter. Il se dit qu'il a dû agresser une femme, sans se douter du caractère terroriste de l'affaire", poursuit-elle.



"Il descend en trombe dans le métro, il voit que (le principal suspect) est sur l'autre quai, il crie 'qu'est-ce que t'as fait ?'." Youssef va rejoindre le suspect sur le quai d'en face. "L'assaillant le pointe avec un cutter et rentre dans le métro. Mon client arrête de le poursuivre parce qu'il est menacé", ajoute-t-elle.

Yeux bandés et interrogé



Une source proche de l'enquête a confirmé à l'AFP les grandes lignes de ce récit qui a valu à "Youssef" d'être mis hors de cause vendredi soir. L'homme, âgé de 33 ans, de nationalité algérienne et présent depuis moins de dix ans en France, s'est "ensuite présenté aux policiers pour témoigner. Il a été placé en garde à vue, "avec une interpellation type affaires de terrorisme : menottes, yeux bandés", ajoute son avocate. Elle estime qu'il n'était pas "strictement nécessaire" que son client soit placé en garde à vue alors que d'après elle, les enquêteurs "avaient déjà tous les éléments". "Ils avaient les vidéos de mon client, qui avait aussi croisé un policier avant d'être interpellé, à qui il avait donné la direction du suspect".



"J'ai cru qu'on allait me traiter comme un héros et on m'a mis derrière les barreaux", a notamment dit cet homme, selon son avocate.