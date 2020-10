Attaque au couteau dans une église à Nice: qui sont les 3 victimes?

Trois personnes ont été tuées, dont une au moins égorgée, jeudi à l'intérieur de la basilique Notre-Dame de Nice, lors d'une attaque au couteau dont l'auteur a été interpellé.



Voici ce que l'on sait de cet attentat, qui survient deux semaines après la décapitation de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie dans un collège de Conflans-Saint-Honorine (Yvelines), assassiné après avoir montré des caricatures de Mahomet aux élèves d'une de ses classes.



Que s'est-il passé ?



Vers 09h00, un homme a attaqué à l'arme blanche des paroissiens qui se trouvaient à l'intérieur de la basilique Notre-Dame, en plein coeur de Nice, à quelques jours de, la fête catholique de la Toussaint, le 1er novembre, qui célèbre tous les saints de l'église.



Selon le maire de la ville, Christian Estrosi, l'alerte a été donnée par une personne qui a activé une borne de sécurité, proche de l'église, reliée à la police municipale.



Trois personnes ont été tuées.



Selon des sources proches du dossier, une femme a été égorgée à l'intérieur de l'église par l'auteur de l'attaque, qui a tenté de la décapiter.



Un homme a été trouvé mort, également à l'intérieur de l'église. Une femme blessée au couteau a réussi à s'enfuir pour se réfugier dans un bar tout proche où elle décèdera peu après.



L'auteur a été rapidement interpellé par des policiers municipaux et nationaux intervenus sur place, selon les premiers éléments de l'enquête. Il a été blessé par balle et transporté à l'hôpital Pasteur de la ville.



Dans un premier temps, des sources policières ont évoqué des blessés, mais en fin de matinée, le bilan de trois morts semblait définitif. Le service de déminage s'est rendu sur les lieux pour sécuriser le périmètre mis en place par la police.







Qui sont les victimes ?



L'une d'entre elles a été identifiée comme le sacristain de la basilique, un laïc âgé d'environ 45 ans, selon le chanoine Philippe Asso.

Selon Franceinfo, une femme d'environ 70 ans fait également partie des victimes. Elle aurait été attaquée à la gorge, indique le média français qui précise que son corps a été découvert près du bénitier de la basilique Notre-Dame.

Toujours d'après Franceinfo, une femme d'une quarantaine d'années est la troisième victime. Elle serait décédée à l'extérieur de la basilique après s'être réfugiée dans un café où elle aurait succombé à ses blessures.

> "Courez, courez... il va y avoir des morts", un serveur témoigne

Qui est l'agresseur ?



L'attaquant au couteau qui a tué jeudi trois personnes, dans la basilique Notre-Dame de Nice, est un Tunisien de 21 ans, arrivé en Europe par Lampedusa fin septembre et en France début octobre, a-t-on appris de sources proches du dossier.



Cet homme, selon une "source locale proche du dossier", se nomme Brahim Aoussaoui. Non demandeur d'asile en France, il était arrivé par Lampedusa fin septembre où il avait été mis en quarantaine par les autorités italiennes avant d'être visé par une obligation de quitter le territoire italien et laissé libre, a-t-on ajouté.





Où en est l'enquête ?



Le parquet antiterroriste a ouvert immédiatement une enquête pour "assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle".

