Attaque au couteau à Nice: trois morts et plusieurs blessés, l'auteur interpellé

Une attaque au couteau à fait au moins trois morts ce jeudi matin à Nice (France) au sein de l'église Notre-Dame.

Trois personnes ont été tuées, dont deux dans une église, jeudi en plein coeur de Nice lors d'une attaque au couteau dont l'auteur a été interpellé, suscitant le choc en France. Le président français Emmanuel Macron doit se rendre sur les lieux en fin de matinée. Deux personnes, un homme et une femme, ont été tuées dans l'église Notre-Dame, en plein centre de cette ville de la Côte d'Azur, selon des sources policières. Une troisième grièvement blessée, a réussi à fuir vers un bar, mais est également décédée, selon des souces policières. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête pour "assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle." Les faits se sont déroulés vers 9H00 près de l'église Notre-Dame, en plein coeur de Nice.

Une situation "sous contrôle"



De nombreux policiers et pompiers étaient présents sur place, a constaté un correspondant de l'AFP présent juste à l'extérieur du périmètre de sécurité, à quelques dizaines de mètres de l'église. Il a pu voir les pompiers emporter une personne sur un brancard dans une ambulance. La circulation du tramway a été arrêtée dans cette zone très fréquentée. "La situation est sous contrôle il ne faut pas paniquer", a indiqué la police sur place. "Les détonations que vous entendez sont provoqués par le Raid, des services de déminage", a ajouté Florence Gavello, porte-parole de la police. "Une attaque au couteau, l'assaillant a été interpellé", a indiqué à l'AFP une porte-parole de la mairie de Nice.

Tout laisse à supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame

Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé sur Twitter la tenue d'une "réunion de crise", place Beauvau tandis que l'Assemblée nationale a décidé d'observer une minute de silence en solidarité à l'égard de la ou des victimes évidemment de l'ensemble de ses proches. Le président Emmanuel Macron doit rejoindre la cellule de crise à 10H30. Le Premier ministre Jean Castex a quitté précipitamment l'Assemblée nationale pour s'y rendre également. Le maire de Nice, Christian Estrosi, s'est rapidement rendu sur place. Il a détaillé sur Twitter: "Je confirme que tout laisse à supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame". Il a également remercié les policiers municipaux et demandé aux Niçois "d'éviter le secteur pour laisser la police et les secours travailler".

