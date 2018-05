Attaque au couteau à Paris - Une vidéo de l'EI montre un homme présenté comme l'assaillant

(Belga) Le groupe Etat islamique (EI), qui a revendiqué l'attaque au couteau samedi soir à Paris, a diffusé dimanche une vidéo sur laquelle un jeune homme présenté comme l'auteur de l'attentat prête allégeance à l'organisation djihadiste.

Amaq, l'agence de propagande de l'EI, a mis en ligne sur Telegram une vidéo où l'on voit un jeune homme portant une capuche et dont le bas du visage est caché par un tissu noir. S'exprimant en français, il prête allégeance au numéro un de l'EI, Abou Bakr al-Baghdadi. L'EI a revendiqué dans la nuit de samedi à dimanche l'attaque qui a fait un mort et quatre blessés dans la capitale française, selon son agence de propagande. "L'auteur de cette attaque au couteau à Paris est un soldat de l'Etat islamique et l'opération a été menée en représailles aux Etats de la coalition" internationale antidjihadiste en Irak et en Syrie, a déclaré une "source sécuritaire" à Amaq. L'assaillant a été tué par un des policiers arrivés sur les lieux. Il a été identifié comme Khamzat Azimov, un Français de 20 ans né en Tchétchénie et fiché pour radicalisation islamiste. (Belga)