Attaque au couteau près de Paris: deux morts et un blessé grave, l'auteur est décédé

Un homme armé d'un couteau a agressé plusieurs personnes ce jeudi à Trappes, dans la banlieue ouest parisienne, avant d'être "neutralisé" par les forces de l'ordre, a appris l'AFP de source policière. Selon le préfet des Yvelines, l'assaillant est décédé.



L'homme s'était retranché dans un pavillon, nécessitant l'intervention des forces policières, a indiqué une source, sans être en mesure de confirmer ou d'infirmer le caractère terroriste de l'agression.



Vers 11h30, le préfet des Yvelines a indiqué sur Twitter que l'opération de police était terminée. "Le RAID n'a pas été engagé. Individu neutralisé et décédé. Bilan humain s'agissant des victimes: 2 personnes décédées, 1 blessé grave", a annonce le préfet.



Selon BFM TV, l'homme serait connu de la justice. Les forces de l'ordre prendraient au sérieux la piste d'un différend familial. La section anti-terrorisme du parquet n'a pas été saisie. Toujours selon BFM TV, les victimes seraient la mère et la soeur de l'auteur des faits.





Une revendication opportuniste de l'EI?



"L'auteur de l'attaque dans la ville de Trappes (...) est l'un des combattants (du groupe) Etat islamique et a perpétré cette attaque à la faveur des appels à cibler des ressortissants des pays de la coalition" internationale anti-EI, a indiqué l'agence de propagande du groupe Amaq.



Les enquêteurs devront cependant étudier la validité de cette revendication, qui pourrait être purement opportuniste.