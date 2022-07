Attaquée par une nuée de moustiques en Camargue, Manon raconte son cauchemar: "Ils passaient sous mes lunettes de soleil"

Manon, une cultivatrice de melons, a connu une mésaventure dans la commune de Fourques en Camargue, qu'elle n'est pas prête d'oublier. La jeune femme s'est retrouvée dans une nuée de moustiques malgré le fait qu'elle s'était tartinée d'un anti-moustique tropical. Elle raconte sur RTL France: "Quand on est arrivé sur la parcelle et bien c'est simple, c'est des nuages entiers qui vous attaquent. Ils passaient sous mes lunettes de soleil, essayaient de me piquer sous les paupières alors que j'étais couverte d'anti-moustique tropical. C'est inimaginable. On avait une vingtaine de moustiques sur nous en permanence. Comme j'avais un pantalon, je n'arrivais pas à mesure l'ampleur des dégâts et c'est en rentrant chez moi que j'ai vu l'état de mes jambes et que j'ai eu peur. Cela brûlait énormément. C'était impossible de rester debout trop longtemps parce que cela me lançait. Je suis repartie traumatisée par les moustiques. Le soir chez moi, j'entendais encore le petit bruit dans mes oreilles et donc je suis allée voir le médecin qui m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça. Des piqûres de moustique, oui, mais un si grand nombre, non. Plus jamais, je retourne en Camargue. Pour moi, c'est fini", témoigne la Française.

Son corps étant recouvert de centaines de piqûres, le médecin lui a délivré un certificat médical avec un arrêt de travail de 10 jours.