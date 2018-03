Attaques dans le sud de la France: des notes "faisant allusion" à l'EI trouvées au domicile du tueur

La perquisition réalisée au domicile du tueur de Carcassonne et Trèbes, Radouane Lakdim, a permis de trouver des "notes faisant allusion à (l'organisation) Etat islamique" et s'apparentant à un testament, a-t-on appris samedi de sources concordantes. "La perquisition (...) a permis la découverte de notes faisant allusion à l'Etat islamique et faisant penser à un testament, ainsi que des supports numériques", a indiqué une source judiciaire. Selon une source proche de l'enquête, "les enquêteurs ont retrouvé un testament écrit à la main où il se revendique de l'EI".





Fiché "S" en raison de ses liens avec la mouvance salafiste depuis 2014



Les enquêteurs cherchent à déterminer les raisons du passage à l'acte de ce Français d'origine marocaine de 25 ans et à trouver d'éventuelles complicités. Se présentant vendredi comme "un soldat de l'EI", Radouane Lakdim a tué vendredi quatre personnes dans des attaques revendiquées par l'organisation jihadiste.



Fiché "S" (pour Sûreté de l'Etat) en raison de ses liens avec la mouvance salafiste depuis 2014, Radouane Lakdim avait été un temps suivi par les autorités en raison de soupçons concernant une radicalisation mais cette surveillance n'avait pas permis de déceler de signe précurseur d'actions violentes.