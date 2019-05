Attentat au colis piégé du 24 mai à Lyon: le suspect passe aux aveux et est écroué

Un profil apparemment solitaire, resté invisible des services de renseignements: une semaine après l'attentat au colis piégé de Lyon, qu'il a avoué avoir perpétré, le suspect radicalisé Mohamed Hichem Medjoub, a été mis en examen vendredi à Paris et écroué, mais le flou demeure sur les raisons de son passage à l'acte.

Traqué jusqu'à son arrestation à Lyon lundi, ce jeune Algérien de 24 ans, a donc été mis en examen pour "tentative d'assassinats terroristes", "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et "fabrication d'explosif en relation avec une entreprise terroriste". Il a été placé en détention provisoire. Lors des quatre jours de sa garde à vue, il a d'abord nié les faits avant de passer aux aveux, mercredi.



Devant les enquêteurs, il a raconté avoir "prêté allégeance en son for intérieur" au groupe Etat islamique (EI) et a "reconnu avoir déposé" vendredi devant une boulangerie du centre de Lyon, rue Victor-Hugo, "l'engin explosif, qu'il avait préalablement confectionné", a déclaré le procureur de la République de Paris Rémy Heitz dans un communiqué vendredi.



Selon une source judiciaire, le jeune homme a également "reconnu avoir actionné l'engin".



L'analyse de l'ordinateur qu'il utilisait jusqu'à fin 2018 a "mis en évidence des recherches sur internet révélant un intérêt pour les thèses jihadistes et l'activité de l'EI", a indiqué le procureur. L'attentat n'a fait l'objet à ce jour d'aucune revendication.