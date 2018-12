Attentat de Strasbourg: Macron dépose une rose blanche devant un mémorial improvisé

Emmanuel Macron a déposé vendredi soir une rose blanche devant le mémorial improvisé par les passants devant la statue du général Kléber, à son arrivée à Strasbourg, trois jours après l'attentat qui a ensanglanté la ville.



Le chef de l'État, en provenance d'un sommet européen à Bruxelles, s'est d'abord rendu place Kléber, le coeur battant de la capitale alsacienne où passants et touristes ont déposé des milliers de bougies, des fleurs et des mots au pied de la statue, érigeant un mémorial improvisé aux victimes de l'attentat jihadiste. Puis il s'est recueilli seul face à la statue alors que des détachements de militaires entonnaient une Marseillaise a capella.



En arrivant à l'aéroport de Strasbourg, le chef de l'État avait rencontré pendant plus d'une demi-heure quelques membres des forces de l'ordre intervenus en première ligne pour tenter d'arrêter l'équipée meurtrière de Chérif Chekatt. Parmi les badauds, Annette 80 ans, au premier rang, est "venue pour prier pour ceux qui ne sont plus là" et "allumer les bougies".



La venue du président "me touche beaucoup", dit-elle. "C'est important pour tous les Strasbourgeois. On n'est pas toujours satisfait de lui, mais il fait son possible et cela montre qu'il a du coeur", ajoute la vieille dame.