Attentat déjoué: le Premier ministre Charles Michel salue la bonne coopération entre pays

Le Premier ministre Charles Michel a salué lundi la bonne coopération entre pays à la suite de l'arrestation d'un couple soupçonné d'avoir préparé un attentat en France. "Merci à nos services de renseignement et de sécurité pour leur magnifique travail à Stockel", a écrit M. Michel sur Twitter, après l'interception samedi à Woluwe-Saint-Pierre de ce couple résidant à Wilrijk. "Une fois de plus la bonne collaboration entre pays partenaires européens porte ses fruits", a ajouté le chef du gouvernement belge.

L'homme de 38 ans et la femme de 33 ans sont inculpés de tentative d'assassinat terroriste et de préparation d'une infraction terroriste, a indiqué le parquet fédéral. Ils sont suspectés d'avoir voulu commettre un attentat à la bombe samedi à Villepinte, au nord-ouest de Paris. Ils visaient une conférence organisée par le parti d'opposition des Moudjahidines du Peuple Iranien (MEK), où 25.000 personnes étaient présentes. A ce stade de l'enquête, il n'y a eu à aucun moment une menace directe contre la Belgique, souligne le parquet fédéral. Le ministre de l'Intérieur, Jan Jambon, a précisé via Twitter que le niveau de la menace déterminé par l'Ocam n'avait dès lors pas évolué.