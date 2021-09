Attentats à Paris: Darmanin appelle à la vigilance maximale durant le procès

(Belga) Gérald Darmanin a demandé aux responsables de la sécurité du territoire "un haut niveau de vigilance", particulièrement autour des lieux classés sensibles, pendant le procès des attentats du 13 novembre 2015 qui débute mercredi, a-t-on appris mardi auprès de son entourage.

Dans ce télégramme adressé lundi aux préfets de police de Paris et des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'aux préfets des zones de défense de métropole et d'outre-mer, le ministre de l'Intérieur requiert leur "vigilance collective (...) totale tant à l'égard de la menace (terroriste) endogène qu'exogène". Il y rappelle que, l'an dernier, le procès des attentats de janvier 2015 avaient été l'occasion d'une "succession d'attaques sur le territoire national" (contre les anciens locaux de Charlie Hebdo, assassinat de Samuel Paty mi-octobre) après la republication par l'hebdomadaire satirique de caricatures de Mahomet. Le ministre a ordonné en conséquence à ses cadres de maintenir "un haut niveau de vigilance, tout particulièrement aux abords des lieux de culte, des lieux d'enseignements, de grands rassemblements dans un contexte de retour à la normale et des anciens lieux d'attentats". "Vous mobiliserez en conséquence les forces de sécurité intérieure pour une présence visible et dissuasive", ajoute M. Darmanin. Le procès des attentats djihadistes du 13-Novembre, les plus meurtriers commis sur le territoire français, s'ouvre mercredi pour neuf mois devant la cour d'assises spéciale de Paris. Vingt accusés y sont poursuivis, dont Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos qui ont fait 130 morts et plusieurs centaines de blessés autour du Stade de France, sur des terrasses de bistrots parisiens et dans la salle de concert du Bataclan. (Belga)