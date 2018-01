Attentats de Paris: l'audience de Jawad Bendaoud suspendue après une violente altercation

Jawad Bendaoud s'est montré toujours aussi nerveux, ce lundi, au quatrième jour de son procès devant le tribunal correctionnel de Paris. L'audience a dû être brièvement suspendue et les prévenus évacués du box après s'être vivement invectivés, ont rapporté les médias français.

Jawad Bendaoud et Mohamed Soumah sont poursuivis pour recel de malfaiteurs terroristes, pour avoir fourni un logement à Abdelhamid Abaaoud et Chakib Akrouh après les attentats du 13 novembre 2015.



Après s'en être pris à plusieurs avocats des parties civiles vendredi, Jawad Bendaoud est apparu plus calme au début de l'audience de ce lundi. Il a une énième fois répété qu'il ne savait pas que les deux hommes qu'il hébergeait dans l'un de ses squats étaient des terroristes, affirmant qu'il avait sur ce point la "conscience tranquille".





Un casier judiciaire extrêmement fourni

Le prévenu a ensuite répondu à des questions sur sa détention et sur divers incidents qui s'étaient produits depuis qu'il était incarcéré à Fresnes, au sud de Paris, où il est à l'isolement depuis 27 mois. La cour est également revenue sur le parcours criminel de Jawad Bendaoud et Mohamed Soumah, qui ont déjà passé de très nombreuses années en prison et affichent un casier judiciaire extrêmement fourni.

Le premier avait notamment été condamné à huit ans en 2008 pour des violences ayant entraîné la mort d'un de ses amis, tandis que le second a passé neuf ans derrière les barreaux alors qu'il n'est âgé que de 28 ans. Les deux hommes sont néanmoins "accessibles à une sanction pénale", selon les expert psychiatres qui se sont penchés sur leur cas.





Des insultes ont fusé entre les deux hommes

Le ton est plusieurs fois monté entre les prévenus ce lundi. Ceux-ci s'accusaient mutuellement de mentir sur certains détails, principalement concernant leurs échanges avec la cousine d'Abaaoud, Hasna Ait Boulahcen. C'est elle qui a mis Jawad Bendaoud et Mohamed Soumah en contact avec les terroristes qui étaient en fuite depuis leur expédition contre des terrasses parisiennes.

La situation a dégénéré et des insultes ont fusé entre les deux hommes, qui ont dû être évacués temporairement de la salle. Me Nogueras, avocat de Jawad Bendaoud, a reproché à ses confrères représentant les parties civiles d'envenimer la situation. L'audience a ensuite brièvement repris, avant d'être suspendue peu avant 18h00 jusqu'à mardi.

A partir de 13h30, des parties civiles seront entendues, parmi lesquelles des riverains de la planque dionysienne et Bley Mokono, blessé par un kamikaze à proximité du Stade de France.