Attention si vous êtes allés faire vos courses en France: un produit est soupçonné d'être contaminé aux staphylocoques

Méfiance si vous êtes allés profiter des prix plus avantageux de l'autre côté de la frontière. Comme l'indique le site gouvernemental français "Rappel Conso", un fromage de la marque "Pochat & fils" nommée "Petit Reblochon de Savoie AOP au lait cru", est soupçonné d'être contaminés aux staphylocoques.

Ces produits, commercialisés dans les magasins Carrefour, Leclerc, Cora et Auchan entre le 26 décembre et le 14 janvier dernier, sont donc appelés à être vérifiés. Si le numéro du lot est 2253951 et le code-barres 3294580201019, le produit pourra être remboursé par les enseignes.

"Les toxi-infections alimentaires causées par les Entérotoxine Staphylococciques se traduisent par des troubles gastro-intestinaux (vomissements principalement) apparaissant dans les heures qui suivent l’ingestion et disparaissent en général rapidement", écrit l’organisme gouvernemental dans sa fiche de rappel.