Au pied de la tour Eiffel, les mannequins marchent sur l'eau chez Saint Laurent

(Belga) Les mannequins ont marché sur l'eau sur fond de tour Eiffel, en tenues ultra sexy, pour le défilé Saint Laurent mardi soir à Paris.

Le créateur belge de la marque Anthony Vaccarello, a en effet fait ériger le podium sur la fontaine du Trocadéro, bordée de palmiers artificiels éclairés de néon blanc. Au premier rang, les mannequins Kate Moss et Cindy Crawford, l'actrice et chanteuse française Charlotte Gainsbourg, François-Henri Pinault, PDG du groupe Kering qui détient Saint Laurent et son épouse, l'actrice Salma Hayek, toute de noir vêtue, était également présents. Le noir, couleur fétiche d'Yves Saint Laurent, est omniprésent, comme le doré et les paillettes, mais cette fois il y a par-ci, par là des éclats de couleurs: une veste hussard ou des chapeaux rouges, une chemise lavallière verte, une mini-robe bleue ornée d'étoiles et d'un noeud sur le dos. La fameuse esthétique rock, introduite chez YSL par Hedi Slimane et prolongée par Anthony Vaccarello, est une fois encore présente, avec des pantalons fuselés et l'abondance du cuir. Les shorts hyper courts en denim ou en cuir noir se portent avec des bottes en python ou des sandales à plateforme, dorées ou argentées. Des tenues de soirée se résument en maillot de bain associé à des talons aiguille vertigineux. Si la robe est longue, elle est transparente et laisse voir la poitrine. Cette ambiance hippie chic des années 1970 n'est pas sans rappeler celle de Gucci, fleuron du groupe Kering, qui a défilé à Paris la veille, l'ironie en moins. (Belga)