Au procès Charlie, le deuil sans fin des proches du policier Ahmed Merabet

"J'aurais voulu ne jamais voir cette vidéo": au procès des attentats de janvier 2015, les proches d'Ahmed Merabet ont témoigné lundi de leur colère et de leur peine cinq ans après l'assassinat du policier, dont l'exécution filmée a fait le tour du monde.

Pas un jour, pas une nuit, sans qu'elle ne repense aux images terrifiantes de la scène. "Ça m'obsède", confie la sœur aînée d'Ahmed Merabet, Nabiha, à la barre de la cour d'assises spéciale de Paris.

"Cette tragédie a brisé notre famille (...) On essaie de faire le deuil, d'avancer. Mais tous les ans à la même période, c'est la même chose: on revoit cette vidéo et on entend sa voix", poursuit cette cadre de santé, pantalon blanc et tunique noire.

Le 7 janvier 2015, Ahmed Merabet, gardien de la paix de 40 ans, a été pris pour cible par les frères Kouachi alors qu'il tentait de les prendre en chasse sur le boulevard Richard-Lenoir, quelques minutes après l'attaque sanglante contre Charlie Hebdo.

Allongé au sol après avoir été touché par un premier tir, il avait été mis en joue par le cadet des Kouachi, Chérif, arrivé à sa hauteur. "C'est bon, chef", avait-il lancé au terroriste, mains en l'air, paumes ouvertes. Ce dernier l'avait froidement abattu d'une balle dans la tête.

"Mon frère était français, musulman pratiquant. Il défendait les valeurs de la République et il a été assassiné lâchement en faisant son devoir", a rappelé lundi Nabiha Merabet, "écœurée" par la lâcheté des frères Kouachi mais aussi par la diffusion de la vidéo de l'assassinat.

-"C'est inhumain"-

Ces images, filmées par un riverain, avaient été postées sur les réseaux sociaux quelques minutes après l'attaque, avant d'être retirées. Mais des chaînes d'information en continu les avaient reprises, donnant à voir au grand public l'exécution dans toute sa brutalité.

"Ma mère a vu son fils se faire assassiner", raconte la sœur d'Ahmed Merabet, qui évoque une "déflagration".

"Comment peut-on diffuser une vidéo d'horreur comme ça?", ajoute la quadragénaire, en colère contre les "chaînes qui l'ont diffusée et la rediffusent chaque année".

Pour les autres sœurs de la victime, le choc fut également insoutenable.

"Cette vidéo ne s'effacera jamais de ma mémoire", confie Fouzia d'une voix pleine émotion. "Depuis que j'ai vu cette vidéo, je ne supporte plus d'entendre le mot +chef+", ajoute Mariam, la cadette de la fratrie.

Sur l'écran au fond de la salle, une image géante d'Ahmed Merabet en tenue blanche se trouve projetée. "C'était le jour de sa sortie de promotion: il était fier de devenir gardien de la paix", raconte en larmes Nabiha Merabet en évoquant les qualités de son frère.

Le policier, originaire de Livry-Gargan en Seine-Saint-Denis, était devenu depuis la mort de son père le "pilier de la maison", toujours à s'occuper "des autres", décrit son entourage. Deux jours avant l'attentat, il venait d'être reçu au concours d'officier de police judiciaire.

- "Debout face à vous" -

"Ahmed avait beaucoup d'honneur, c'est quelqu'un qui portait haut les couleurs de son métier", assure un de ses collègues, tee-shirt noir et cheveux coupés courts, invité par la cour à relater les circonstances dramatiques de son assassinat.

Comme d'autres policiers appelés à témoigner, ce chef d'équipage se dit "hanté" par les images de l'attaque et tourmenté par les "regrets". "J'aurais aimé pouvoir stopper la progression des frères Kouachi. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu faire plus", soupire-t-il.

Périodes de dépression, peurs récurrentes... Pour la famille d'Ahmed Merabet, difficile également de faire taire les souvenirs du 7 janvier.

"Certains jours j'arrive à vivre avec. D'autres, j'ai l'impression que ça s'est passé la veille et la douleur est insurmontable", explique l'une des sœurs.

La compagne du policier, Morgane, assure pour sa part manquer de mots pour retranscrire "ses émotions". "Le monde entier se souvient de lui comme d'un homme à terre. Mais moi je m'y refuse", lâche la jeune femme, lunettes et cheveux détachés.

Un court silence se fait dans l'assistance, puis elle poursuit à l'attention des accusés, jugés pour leur soutien logistique aux auteurs des attentats: "j'ai tout perdu, ma vie de femme, mes espoirs, mais je suis debout face à vous. Je suis debout et vous n'aurez ni ma haine, ni mon pardon".