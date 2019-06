Aux Etats-Unis, des milliardaires réclament un impôt sur les super-riches

"Taxez-nous plus": tel est le message d'un petit groupe de milliardaires américains comprenant l'homme d'affaire George Soros, le co-fondateur de Facebook Chris Hughes et des héritiers des empires Hyatt et Disney aux candidats à la Maison Blanche.

Dans une lettre publiée en ligne lundi, ce club de très riches Américains apportent leur soutien à l'idée d'un impôt sur la fortune.

"Nous écrivons à tous les candidats à la présidence, qu'ils soient républicains ou démocrates, pour apporter notre appui à une taxe modérée sur les fortunes de un dixième des 1% des Américains les plus riches - sur nous", y affirment-ils. La richesse de ce 0,1% de la population est presque aussi importante que celle de 90% de la population américaine.

"Tout nouveau dollar émanant de nouvelles taxes doit venir des plus aisés financièrement, pas des Américains de la classe moyenne ou populaire", ajoutent les 18 signataires, issus de 11 familles.

Plusieurs candidats à la primaire démocrate, dont Pete Buttigieg, le maire de South Bend dans l'Indiana, ou Beto O'Rourke, ancien élu de la Chambre des représentants, ont déjà exprimé leur soutien à une telle mesure.

Mais la lettre met en avant la proposition spécifique de la sénatrice Elizabeth Warren, qui prévoit de taxer les ménages disposant de plus de 50 millions de dollars d'actifs, ce qui correspondrait à environ 75.000 familles. Elle pourrait, selon les estimations, rapporter 2.750 milliards en 10 ans.

"Les Etats-Unis ont la responsabilité morale, éthique et économique d'imposer plus lourdement notre fortune", écrivent les signataires.

L'argent récupéré grâce à cet impôt supplémentaire pourrait servir à "aider à faire face à la crise climatique, à améliorer l'économie, à améliorer le système de santé, à créer plus d'égalité dans les opportunités, et à renforcer nos libertés" en ralentissant la croissance des inégalités, assurent-ils.

Un tel impôt est aussi à leurs yeux "patriotique" puisque tous les Américains ont comme devoir de contribuer à hauteur de leurs moyens au succès du pays. "Et les plus riches ne doivent pas faire exception."

Dans la lettre, les signataires font notamment référence à l'investisseur Warren Buffett, 3e fortune américaine, qui rappelle régulièrement qu'il paye relativement moins d'impôt que son secrétaire.

L'idée d'un impôt spécifique sur la fortune est, font-ils par ailleurs remarquer en s'appuyant sur des sondages, soutenue par une majorité d'Américains.