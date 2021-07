Avec son "casque de cosmonaute", cette enfant de la Lune interpelle Thomas Pesquet sur sa maladie

Olympe, 12 ans, est "une enfant de la Lune". Elle souffre de la maladie génétique rare, "Xeroderma pigmentosum". Cette pathologie se caractérise par une hypersensibilité aux rayonnements ultraviolets. Comme toutes les jeunes malades atteints par cette maladie rare, Olympe présente un risque accru de cancer de la peau. Durant la journée, la jeune fille ne sort pas sans son casque de protection anti-UV.

Pour faire progresser la recherche scientifique, comme pour toutes les maladies rares, les parrainages sont toujours les bienvenus. C'est dans cette optique qu'Olympe a partagé, via le compte twitter de son association, un message. Dans celui-ci, la jeune fille s'adresse directement à Thomas Pesquet. "Bonjour Thomas Pesquet. Je m’appelle Olympe et je suis une enfant de la lune. Dès que je sors, je dois mettre une protection anti UV qui ressemble vraiment à ton casque. Il n’y a pas une journée où on ne me fait pas la blague : 'T’es déguisée en cosmonaute ?'. Alors je me dis que ce serait carrément la classe si tu devenais le parrain de notre association. On pourrait alors répondre : "Oui et on connaît Thomas Pesquet!". Pour une fois, notre maladie serait un super avantage !! Profites bien de ton voyage !", peut-on lire sur le compte twitter de l'association 'Enfants de la Lune'.

Le message a été relayé des centaines de milliers de fois et est parvenu jusqu'au principal intéressé à bord de la station spatiale internationale. "Merci beaucoup!! Grâce à tous vos partages, mon message est arrivé à destination, à bord de la station spatiale internationale!!! Thomas Pesquet ne pourra pas être notre parrain, il n’en a pas le droit. On est déçu mais on continue à rêver", souligne l'association.