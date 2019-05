Avis de recherche pour un jeune homme porté disparu depuis samedi à Tournai

(Belga) Un avis de recherche a été diffusé lundi soir pour un jeune homme porté disparu depuis le 4 mai dans la région de Tournai.

Antoine Brassine De La Buissière, âgé de 19 ans mesurant 1m83 et de corpulence mince, a disparu samedi à 04h00 après avoir quitté le café "L'Ekstension", place Saint-Pierre à Tournai. Lors de sa disparition, il portait une veste rouge de marque Adidas, un pantalon beige, des chaussures blanches de marque Adidas avec l'inscription verte Stan Smith au niveau du talon, et une casquette blanche. La police fait appel à des témoignages au 0800/30.300 ou via le formulaire en ligne https://www.police.be/5998/fr/avis-de-recherche/disparus/antoine-brassinne-de-la-buissiere. (Belga)