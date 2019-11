(Belga) La police diffuse un avis de recherche pour Firdaous B. (14) qui a quitté mercredi son domicile situé à Uccle et n'a plus donné signe de vie depuis.

La jeune fille recherchée mesure environ 1m60 et est de corpulence très mince. Elle a les yeux foncés et les cheveux mi-longs qu'elle porte attachés. Elle pourrait être vêtue d'un niqab brun foncé et des gants noirs, bien qu'aucune description vestimentaire ne soit disponible. L'avis est diffusé à la requête du Parquet de Bruxelles en collaboration avec Child Focus. Toute personne ayant vu Mlle B. ou connaissant l'endroit où elle se trouve, est priée de contacter les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300 ou via Avis de recherche pour une jeune fille de 14 ans disparue à Uccle (Belga)