Bac: au moins 14 candidats recalés ont saisi les tribunaux pour "rupture d'égalité" selon le ministère

Au moins 14 candidats malheureux au baccalauréat 2019, marqué par de nombreux dysfonctionnements, ont saisi les tribunaux administratifs pour dénoncer une "rupture d'égalité", a indiqué mardi à l'AFP le ministère de l’Éducation.

Sept recours ont été rejetés avant audience et un huitième l'a été début août à Paris à l'issue d'une audience en référé, a précisé un porte-parole du ministère. Les six recours restants doivent être examinés "cette semaine ou la semaine suivante", selon cette source.

L'édition 2019 du bac, l'avant-dernière sous sa forme actuelle, a été perturbée par une grève de la surveillance, des fuites, des coquilles dans les énoncés et surtout une grève de correcteurs, opposés à la réforme du bac et du lycée.

Cette grève a contraint le ministère de l’Éducation à prendre en compte des notes du contrôle continu en cas de copies du bac retenues - afin d'être en mesure de communiquer leurs résultats à tous les élèves en temps et en heure.

Contacté par l'AFP, le Conseil d'Etat a lui fait état de 17 requêtes déposées au 1er août par des candidats recalés, la plupart pour "rupture d'égalité", selon les premières remontées des tribunaux administratifs. La haute juridiction administrative n'était pas en mesure de donner le nombre de recours déposés après l'édition du baccalauréat 2018.

Pour les recours gracieux des candidats auprès des rectorats - qui sont examinés plus rapidement que ceux déposés devant les juridictions administratives -, "aucune remontée n'a été effectuée" car "ils sont tous fermés jusqu'à fin août", affirme-t-on rue de Grenelle.

Du côté de l'association Droit des lycéens, qui gère une plateforme mise en place pour aider les élèves recalés, on affirme avoir reçu "1.300 appels en juillet et autour de 200 depuis début août". "Chaque candidat qui appelle demande un recours devant un tribunal administratif mais nous leur conseillons à chaque fois de plutôt faire un recours gracieux directement devant un rectorat, car c'est moins coûteux et plus rapide", a précisé à l'AFP le président de l'association Noah Lourenço de Gouveia.

Pour cette édition, 90.000 candidats ont été recalés sur 750.000.