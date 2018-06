Bac 2018: un nombre record de candidats, la plus jeune a 11 ans

Un nombre record de candidats et la plus jeune postulante de l'histoire récente de cet examen: le baccalauréat 2018, qui démarre lundi, se distingue déjà. Autres particularités de cette édition, sa concomitance avec le Mondial de foot et la grève à la SNCF.

Une jeune fille de 11 ans et 10 mois figure parmi les candidats, ce qui fait d'elle la plus jeune de l'histoire, a indiqué le ministère de l'Education lors de la conférence de présentation. Le précédent record datait de 1989, avec un élève de 11 ans et 11 mois.

La toute jeune postulante passe un bac scientifique, est inscrite dans l'académie de Paris mais on n'en saura pas plus, ses parents tenant à la préserver de la curiosité des médias.

Ils seront cette année 753.148 lycéens et candidats libres à franchir lundi les portes des 4.635 centres d'examens. Un nombre record, en hausse de 5% par rapport à 2017, qui s'explique par le baby-boom de l'an 2000 et une hausse du taux d'accès à ce niveau de diplôme.

Comme chaque année, la philo sera la première épreuve écrite pour les candidats au bac général (53% des postulants) et technologiques (21%). Les lycéens de la voie professionnelle (26%) passeront, eux, le français.

Pour les bacs généraux et technologiques, ce sera "un jour, une épreuve". Un calendrier qui permettra aux candidats en situation de handicap (30.000 cette année) de mieux appréhender cette semaine d'examens, a expliqué Jean-Marc Huart, directeur général de l'enseignement scolaire.

La grève de la SNCF lundi 18 et vendredi 22 juin pourrait entraîner des difficultés de transport pour les candidats se rendant dans leur centre d'examen en TER.

Un dispositif spécial examen sera mis en place dans les gares pour les guider mais le ministère appelle à anticiper d'éventuelles difficultés. Un retard d'une heure maximum sera accepté pour difficulté de transport, si possible avec un justificatif.

- Pas de réponses Parcoursup pendant le bac -

Mais il n'est pas certain que le ministère accorde un délai supplémentaires aux retardataires en fin d'épreuve. "Cela dépendra de la situation et la décision sera de toute façon nationale, elle ne dépendra pas des centres d'examen", a précisé Jean-Marc Huart. Très peu de candidats avaient été touchés par la dernière grève de la SNCF concomitante aux épreuves du bac (2016).

L'un des syndicats de cheminots, la CFDT, a décidé de faire un geste en suspendant partiellement le mouvement la semaine prochaine, du moins sur les TER et RER.

Outre les candidats, seront sur le pont 174.000 examinateurs et correcteurs, qui veilleront au bon déroulement de l'examen et à la correction de quatre millions de copies.

Dans la voie générale, le marathon des épreuves s'achève lundi 25 juin pour les filières scientifiques (S) et littéraires (L), et dès le vendredi 22 juin pour la filière économique et sociale (ES). Dans la voie pro, où les jeunes ont déjà passé plusieurs épreuves, les examens se dérouleront du lundi au mercredi.

Les lycéens de Première en voie générale et technologique passent leur épreuve de français lundi après-midi.

Les résultats seront connus le vendredi 6 juillet et les rattrapages s'étaleront jusqu'au 11.

Pendant la semaine d'épreuve, la procédure d'admission dans le supérieur Parcoursup est suspendue. Elle reprendra le 26 juin, avec une nouvelle phase dite complémentaire, qui permettra aux candidats de formuler des vœux sur des places restées vacantes sur la plateforme.

La fraude est sévèrement punie. Tous les appareils non autorisés (dont notamment téléphones portables et montres connectées) doivent être éteints et rangés dans le sac. Depuis quatre ans, des détecteurs de portables sont installés dans des salles d'examen, selon un mode aléatoire et confidentiel.

Depuis 2012, le taux de réussite dépasse les 80%. En 2017, 87,9% des candidats ont empoché le diplôme. Mais la proportion de bacheliers dans une génération est nettement plus faible: plus d'un jeune sur cinq (21%) âgé de 18 ans n'avait pas le bac en 2017. En 1945, quelque 3% des jeunes décrochaient ce diplôme et moins d'un tiers dans les années 80.