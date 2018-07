Bac: les résultats commencent à tomber pour les 750.000 candidats

Fin du suspense pour les 750.000 candidats au bac: les résultats commencent à tomber, apportant comme chaque année leur lot d'émotions, entre soulagement, joie et déception.

"Oh putaaaaaingg!", lâchent en choeur des dizaines de jeunes gens en découvrant les résultats affichés devant le lycée Périer dans le centre-ville de Marseille. "Je vais m'évanouir", s'exclame une jeune fille en s'asseyant sur un banc après avoir appris la bonne nouvelle, tandis que tous envoient frénétiquement des messages à leurs proches.

"Je m'y attendais un peu mais quel soulagement", explique Clara, qui décroche son bac STMG et ira en école d'infirmière. D'ici là, le programme c'est "vacances, plage, foot et soleil!" se réjouit la jeune Marseillaise.

Farid, lui, fait la fine bouche: "J'ai eu mention bien, mais je visais plus". Inscrit en prépa école de commerce, il retourne chez lui pour dormir. "Je suis soulagé, je n'avais pas réussi à dormir de la nuit". A ses côtés, Daniel était "sûr de l'avoir" car il a "révisé toute l'année". Il en a fini "avec le bac et Parcoursup", la plateforme d'inscription dans les études supérieures, après avoir été pris en BTS pour l'an prochain.

Les résultats de Guyane et Mayotte sont déjà connus. En métropole, c'est l'académie d'Aix-Marseille qui a ouvert le bal en donnant les siens dès 08H00, suivie de Lyon, Orléans et Reims à 08H30. Dans la plupart des autres académies, les lycéens seront fixés à 10H00.

Les candidats peuvent consulter leurs résultats en ligne, munis de leur identifiant - le numéro qui figure sur leur convocation au bac . Ou bien se rendre dans l'établissement indiqué sur cette convocation, où ils seront affichés.

C'est le choix fait par Kilian, en terminale ST2S à Gonesse (Val-d'Oise): "Je vais venir voir les résultats à 10H00 devant le lycée". Le jeune homme, qui espère bientôt entamer des études d'infirmier, a senti "le stress monter en flèche" depuis jeudi matin. "Le bac, c'est mon passeport pour les études que je veux faire après", soulignait-il. "J'espère l'avoir, mais rien n'est sûr."

Stress supplémentaire cette année: la nouvelle procédure d'admission dans le supérieur, dite Parcoursup. A la veille du Bac, tous les élèves n'avaient pas reçu au moins une réponse positive.

- Nouveau bac en 2021 -

Pour décrocher le précieux sésame, il faut une moyenne supérieure ou égale à 10/20. Une moyenne entre 8 et 10 ouvre le droit au repêchage avec les épreuves orales de rattrapage, qui auront lieu lundi et mardi. Les candidats devront alors choisir une ou deux matières à repasser, généralement celles où ils pensent améliorer nettement leurs notes de l'écrit.

En dessous de 8, c'est l'échec. La meilleure solution est alors de se réinscrire pour repasser le bac l'année suivante. Les lycéens ont le droit de redoubler une fois dans leur établissement d'origine. Ils peuvent aussi, s'ils le souhaitent, conserver leurs notes aux épreuves écrites supérieures ou égales à 10.

Depuis 2012, le taux de réussite au bac dépasse les 80%. En 2017, 87,9% des candidats ont empoché le diplôme (après 88,6% en 2016 et 88,5% en 2015). Mais la proportion de bacheliers dans une génération est plus faible: un peu moins de 80% des jeunes âgés de 18 ans avaient le bac en 2017.

En 1945, quelque 3% des jeunes décrochaient ce diplôme et moins d'un tiers dans les années 80.

Le taux de mentions devrait cette année encore rester élevé, grâce au jeu des options, il n'a cessé d'augmenter au fil des années. L'an dernier, les admis étaient 58,8% à en obtenir une au bac général (53,8% tous bac confondus).

Ce bac vit une de ses dernières éditions puisqu'il sera réformé à partir de la session 2021, conformément aux promesses de campagne d'Emmanuel Macron qui avait déclaré vouloir le "moderniser".

A la suite d'une mission menée cet hiver par l'ancien président de Sciences Po Lille, Pierre Mathiot, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a présenté un bac nettement resserré: quatre épreuves écrites, dont le français et la philo, et un grand oral, qui pèseront pour 60% de la note, le reste provenant des notes de contrôle continu.